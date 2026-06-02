Οι ονειρεμένες παραλίες της Ευρώπης - Η Ελλάδα κυριαρχεί στο Top 10

Στη λίστα της ταξιδιωτικής πλατφόρμας European Best Destinations για τις καλύτερες ευρωπαϊκές παραλίες του 2026, η Ελλάδα καταλαμβάνει πέντε θέσεις στην πρώτη δεκάδα

ΜΕΤΣΟΒΟ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)
  • Η Ελλάδα καταλαμβάνει πέντε από τις δέκα κορυφαίες παραλίες στην κατάταξη της European Best Destinations για το 2026.
  • Η Praia de Monte Clérigo στην Πορτογαλία αναδείχθηκε η ομορφότερη παραλία της Ευρώπης και κατέλαβε την πρώτη θέση.
  • Η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ξεχωρίζοντας για τα κρυστάλλινα νερά και την ήρεμη ατμόσφαιρα.
  • Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά και το Ελαφονήσι στην Κρήτη κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, λόγω του εντυπωσιακού φυσικού τοπίου και της μοναδικής αμμουδιάς.
  • Η κατάταξη βασίστηκε σε κριτήρια όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι δυνατότητες αναψυχής, το φυσικό περιβάλλον, η φιλικότητα προς οικογένειες και η βιωσιμότητα.
Το καλοκαίρι πλησιάζει, αλλά οι διακοπές δεν έχουν ακόμα κλειστεί; Τότε αυτή η νέα κατάταξη παραλιών έρχεται την κατάλληλη στιγμή.

Τι κάνει μια παραλία «τέλεια»; Η απάντηση είναι τόσο υποκειμενική όσο και οι ίδιοι οι ταξιδιώτες. Ενώ κάποιοι λατρεύουν τη χαλάρωση και χρειάζονται απαλή άμμο κάτω από τα πόδια τους, άλλοι αναζητούν απόκρημνους βράχους για πεζοπορία και οι λάτρεις της κατάδυσης κρυστάλλινα νερά.

Για να εντοπίσει την καλύτερη παραλία, η πλατφόρμα European Best Destinations πραγματοποίησε μια εκτενή ανάλυση. Αξιολογήθηκαν μεταξύ άλλων η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι δυνατότητες αναψυχής, το φυσικό περιβάλλον, η φιλικότητα προς οικογένειες και η βιωσιμότητα.

Η κατάταξη είναι έτοιμη και ο νικητής αναμένεται να εκπλήξει πολλούς.

Η Ελλάδα κυριαρχεί στην κατάταξη

Ενώ η Πορτογαλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, η Ελλάδα καταλαμβάνει πέντε από τις δέκα κορυφαίες θέσεις (2η, 3η, 4η, 8η και 10η)!

Ο πολυπόθητος τίτλος της «ομορφότερης παραλίας της Ευρώπης» απονέμεται στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Praia de Monte Clérigo. Αυτή η αμμώδης παραλία βρίσκεται στην ειδυλλιακή περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, μέσα στο εντυπωσιακό φυσικό πάρκο Νοτιοδυτικού Αλεντέζου.

Θέση 2: Παραλία Βουτούμι (Αντίπαξοι)

Μια όαση ηρεμίας! Η παραλία αυτή προσελκύει επισκέπτες με τα κρυστάλλινα, τυρκουάζ νερά και τα λευκά βότσαλα, περιτριγυρισμένη από καταπράσινους λόφους. Επειδή το νησί είναι αραιοκατοικημένο και πολλοί επισκέπτες φτάνουν με βάρκα, επικρατεί μια σχεδόν «καραϊβική» ατμόσφαιρα, ιδανική για όσους θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία.

Θέση 3: Παραλία Φτέρη (Κεφαλονιά)

Πρόσφατα είχε αναδειχθεί από τα “World’s 50 Best Beaches” ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης. Η Φτέρη εντυπωσιάζει με το δραματικό τοπίο της: τεράστιοι λευκοί ασβεστολιθικοί βράχοι υψώνονται γύρω από τον κόλπο. Η αντίθεση ανάμεσα στην άσπρη ακτή και το βαθύ μπλε της θάλασσας είναι μοναδική.

Θέση 4: Παραλία Ελαφονήσι (Κρήτη)

Νικήτρια των TripAdvisor Travellers’ Choice Awards και πραγματικό φυσικό θαύμα. Το Ελαφονήσι είναι παγκοσμίως γνωστό για τη ροζ αμμουδιά του. Τα ρηχά, ζεστά νερά δημιουργούν μια τεράστια λιμνοθάλασσα που ενώνεται με τον ορίζοντα.

Οι 10 κορυφαίες παραλίες συνοπτικά

  • Monte Clérigo – Πορτογαλία
  • Βουτούμι – Αντίπαξοι, Ελλάδα
  • Φτέρη– Κεφαλονιά, Ελλάδα
  • Ελαφονήσι – Κρήτη, Ελλάδα
  • Bogliasco Beach – Ιταλία
  • Cala Mesquida – Μαγιόρκα, Ισπανία
  • Kvalvika Beach – Νορβηγία
  • Ροβινιά– Κέρκυρα, Ελλάδα
  • Kaputaş Beach – Τουρκία
  • Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα, Ελλάδα

