Τραγωδία στην Ηλιούπολη - «Χαμόγελο του παιδιού»: Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού

Snapshot Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με το ένα να χάνει τη ζωή του και το άλλο να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο.

Έχουν προκληθεί αντιδράσεις για τη διαρροή και δημοσιοποίηση του σημειώματος του νεκρού κοριτσιού στα μέσα ενημέρωσης και στα social media.

Το «Χαμόγελο του παιδιού» απηύθυνε έκκληση να μην μοιράζονται οι τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού, σεβόμενο την οικογένεια και τους φίλους του.

Τονίζεται ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά που βρίσκονται σε απόγνωση.

Υπάρχει διαθέσιμη γραμμή SOS 1056, λειτουργεί 24 ώρες, δωρεάν και ανώνυμα για υποστήριξη παιδιών.

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν πληροφορίες για το σημείωμα του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του, όταν σήμερα το πρωί έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη χέρι χέρι με την επίσης 17χρονη φίλη της, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ βαριά τραυματισμένη από την πτώση.

Οι αναφορές του νεκρού κοριτσιού στο σημείωμα και ο τρόπος με τον οποίο διαρρέονται στα μέσα ενημέρωσης και κατ΄επέκτασιν στα social media έχουν προκαλέσει αντιδράσεις για τα όρια της δημοσιότητας τόσο λεπτών και ευαίσθητων λεπτομερειών.

Λόγω αυτού παρέμβαση είχαμε και από το «Χαμόγελο του παιδιού».

Ακολουθεί η δημόσια έκκληση:

ΜΗΝ μοιράζεσαι

τις τελευταίες σκέψεις ενός

παιδιού.

Σεβάσου το παιδί

που το έγραψε, την

οικογένειά του, τις φίλες και

τους φίλους του

Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση

μπορεί να ταυτιστεί.

Γραμμή SOS 1056

24 ώρες καθημερινά, δωρεάν, ανώνυμα

