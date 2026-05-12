Ηλιούπολη: Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας στο σχολείο των κοριτσιών

Έκκληση από το υπουργείο για διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Στο σχολείο των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, το πρωί της Τρίτης, θα μεταβεί κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ.

Σημειώνεται ότι ένα εκ των δύο κοριτσιών υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ το δεύτερο κορίτσι είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Το υπουργείο έχει ενεργοποιήσει από την πρώτη στιγμή το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας και απευθύνει έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.

Όπως τονίζει το υπουργείο, η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός.

