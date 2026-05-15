Τραγικός επίλογος στην Ηλιούπολη – Κατέληξε η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν από την Τρίτη

Η έφηβη νοσηλευόταν από την Τρίτη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, μετά την πτώση της από εξαώροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραγικός επίλογος στην Ηλιούπολη – Κατέληξε η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν από την Τρίτη

Πτώση δύο κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υπέκυψε στα τραύματά της η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
  • Η 17χρονη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ χωρίς να είναι δυνατή η χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρών πολυτραυματισμών.
  • Περισσότεροι από 20 γιατροί προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της, αλλά δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.
  • Οι γονείς της 16χρονης που έχασε τη ζωή της ζητούν αντί στεφάνων δωρεές στη μνήμη της στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Το νοσοκομείο ΚΑΤ εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της 17χρονης.
Snapshot powered by AI

Υπέκυψε στα τραύματά της η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει το πρωί της Τρίτης μαζί με τη συμμαθήτριά της από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Οι δύο ανήλικες είχαν διακομιστεί αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η πρώτη κοπέλα κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Η δεύτερη μεταφέρθηκε συνέχεια στο ΚΑΤ όπου και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων να κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σταθεροποιήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη έφερε πολύ σοβαρά τραύματα και ήταν πολυτραυματίας, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μην μπορούν να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η έφηβη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Συγκεκριμένα, το δελτίο Τύπου που εξέδωσε το νοσοκομείο αναφέρει:
«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ».

Η επιθυμία των γονέων της 16χρονης Μελίνας

Οι γονείς της 16χρονης, που έχασε τη ζωή της την Τρίτη 12 Μαΐου, επιθυμούν αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στη μνήμη της στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, «με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός επίλογος στην Ηλιούπολη – Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαήμερο αστάθειας με βροχές σε αρκετές περιοχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:34LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Chios Kythira Pass 2026: Μέχρι και τις 18 Μαΐου οι αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 15 Μαΐου

04:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αποζημιώσεις 3,6 εκατ. ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Βυθισμένη στο χάος η Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί από το Σάββατο στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς

03:32ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Απρίλιο

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν… συνεχίζεται» – «Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον χώρα σε παρακμή»

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Η συμφωνία του 2015 με το Ιράν λειτούργησε «χωρίς να σκοτωθεί κόσμος ή να κλείσει το Ορμούζ»

02:16ΕΡΓΑΣΙΑ

56η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

01:50LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Το «ατύχημα» της εκπροσώπου της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision

01:26ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2026 Β'/ΕΣΣΟ

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ – Λίβανος: «Θετική» η πρώτη ημέρα των συνομιλιών στις ΗΠΑ

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πάνω από τις 50.000 μονάδες ο Dow Jones – Νέα ιστορικά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

00:21LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Κύπρος στον τελικό - Ποιες χώρες πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κρούσματα μηνιγγίτιδας σε κολέγιο - Ένας νεκρός

23:59LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Ντέλτα Γκούντρεμ της Αυστραλίας είναι η φετινή σταρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:50LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Το «ατύχημα» της εκπροσώπου της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

22:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

00:21LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Κύπρος στον τελικό - Ποιες χώρες πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Υπέκυψε και η δεύτερη 17χρονη

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «διαβολικό ζευγάρι» του κυκλώματος Συνοδών Πολυτελείας παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

21:07ΕΘΝΙΚΑ

 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ