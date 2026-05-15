Τραγικός επίλογος στην Ηλιούπολη – Κατέληξε η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν από την Τρίτη

Snapshot Υπέκυψε στα τραύματά της η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Υπέκυψε στα τραύματά της η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει το πρωί της Τρίτης μαζί με τη συμμαθήτριά της από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Οι δύο ανήλικες είχαν διακομιστεί αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η πρώτη κοπέλα κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Η δεύτερη μεταφέρθηκε συνέχεια στο ΚΑΤ όπου και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων να κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σταθεροποιήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη έφερε πολύ σοβαρά τραύματα και ήταν πολυτραυματίας, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μην μπορούν να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η έφηβη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Συγκεκριμένα, το δελτίο Τύπου που εξέδωσε το νοσοκομείο αναφέρει:

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ».

Η επιθυμία των γονέων της 16χρονης Μελίνας

Οι γονείς της 16χρονης, που έχασε τη ζωή της την Τρίτη 12 Μαΐου, επιθυμούν αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στη μνήμη της στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, «με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα».

