Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή οι παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ-Αυξημένα τα περιστατικά αυτή την εποχή

Δεν ήταν απόπειρα αυτοκτονίας μαθητή, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, διευκρινίζει ο υπουργός Υγείας 

Διονυσία Προκόπη

Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή οι παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ-Αυξημένα τα περιστατικά αυτή την εποχή
EUROKINISSI.
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εγκύκλιο προς όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να βρίσκονται σε εγρήγορση για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των πανελλαδικών και των ενδοσχολικών εξετάσεων στα σχολεία, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Αυτή την εποχή υπάρχουν αυξημένα περιστατικά ψυχικής υγείας σε παιδιά, είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του την Πέμπτη (14/05/2026), στην εκπομπή «Συνδέσεις», στο ΕΡΤnews, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Ανέφερε, μάλιστα, ότι χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο παιδί που βίωσε μεγάλη ψυχολογική πίεση. Ο Υπουργός τόνισε ότι δεν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.

«Κατ’ αρχάς, θέλω να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια της θανούσης και κουράγιο στην οικογένεια του άλλου κοριτσιού που δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Έχει πολλά. Τα κορίτσια αυτά πέσανε από πολύ ψηλά. Με εντολή μου, χθες, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο προς όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ να είναι σε εγρήγορση, γιατί υπάρχουν αυξημένα περιστατικά τέτοιου τύπου σε παιδιά αυτήν την εποχή. Και χθες το βράδυ πάλι είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό, όχι αυτοκτονία, στη Θεσσαλονίκη. Για αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο και τα social media».

«Μην υπερβάλλουμε για τον χανταϊό»

Μιλώντας στη συνέχεια, για τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε προληπτική καραντίνα στο νοσοκομείο «Αττικόν», ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι καλά στην υγεία του και εξήγησε γιατί ακολουθήθηκε η πιο αυστηρή εκδοχή του πρωτόκολλου:

«Είναι αρνητικός στον χανταϊό. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Ο άνθρωπος αυτός υφίσταται μία πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και την υφίσταται για όλους εμάς. Γιατί ο λόγος που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την πιο αυστηρή εκδοχή του πρωτοκόλλου και να μείνει 45 μέρες σε καραντίνα στο νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να είναι σπίτι του σε καραντίνα, είναι γιατί του είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μία τουριστική χώρα. Δεν έχουμε τρόπο επιτήρησης στο σπίτι του. Αν μία στο δισεκατομμύριο είχαμε κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα αποτελούσε παράγοντα μεγάλης ζημιάς για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και για τη χώρα. Και για να αισθανόμαστε όλοι περισσότερο ασφαλείς, του ζητήσαμε να τηρήσει αυτό το πρωτόκολλο και δέχθηκε αμέσως, δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ό,τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, έχουν ληφθεί, δεν χρειάζεται ανησυχία, ο χανταϊός δεν είναι covid. Διαβάζω στο διαδίκτυο για νέες καραντίνες και για υποχρεωτικές μάσκες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, κανένας τέτοιος σχεδιασμός δεν υπάρχει, μην υπερβάλλουμε».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ANNOUNCEMENTS

Εθνικό Λαχείο: Στις 20 Μαΐου ξεκινούν οι κληρώσεις της νέας έκδοσης – Στα Ιωάννινα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ που κέρδισε τον Μεγάλο Λαχνό της 272ης έκδοσης

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός: Νησί του Ειρηνικού σε καραντίνα για χανταϊό λόγω επιβάτιδας του Hondius

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά - Το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός λόγω της διαχείρισης των περιστατικών με ουκρανικά drones

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαναράς κατά ΠΑΣΟΚ για τα ποσοστά των κομμάτων με αναγωγή: «Καλά μυαλά»

13:17WHAT THE FACT

Αρχαίες ήπειροι σχηματίστηκαν από ωκεάνια συντρίμμια που θερμάνθηκαν από τον Ήλιο

13:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μαντόνα, Σακίρα και BTS θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού

13:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη

13:07ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή οι παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ - Αυξημένα τα περιστατικά αυτή την εποχή

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ: «Πάμε και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς»

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

12:52WHAT THE FACT

Το απίστευτο βίντεο για την ιστορία της Γης: 4 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα σε μόλις 11 λεπτά

12:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

12:32LIFESTYLE

«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Συνελήφθη τουρίστας που πέταξε πέτρα στο κεφάλι απειλούμενης φώκιας - Τον ξυλοκόπησε ντόπιος - Δείτε βίντεο

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Αγκαλιές, φιλιά και σέλφι στην Ιταλία - «Είμαι η Καταρίνα» είπε στα ιταλικά η πριγκίπισσα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: Οι συνομιλίες του με τον Σι, η σιγή ιχθύος για την Ταϊβάν και η «διπλωματία των chopsticks»

12:00WHAT THE FACT

Η ακραία πλευρά της ιαπωνικής pop κουλτούρας

11:55LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Κύπρου που θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό -Δείτε πλάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Συνελήφθη τουρίστας που πέταξε πέτρα στο κεφάλι απειλούμενης φώκιας - Τον ξυλοκόπησε ντόπιος - Δείτε βίντεο

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με μητέρα δελφίνι που θρηνεί το μικρό της - Αρνείται να το αφήσει

13:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη

12:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες

11:09ΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό τσιγάρο: «Αρκετές ενδείξεις» για να χαρακτηριστεί πιθανός παράγοντας κινδύνου καρκίνου

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η «Παγίδα του Θουκυδίδη» στην οποία αναφέρθηκε ο Σι Τζινπίνγκ

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

08:13ΜΠΑΣΚΕΤ

«Η πίκρα με πίκρα περνάει»: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλενθια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Survivor: «Δεν θα κινηθούμε νομικά, με νοιάζει που το παιδί μας ζει» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός: Νησί του Ειρηνικού σε καραντίνα για χανταϊό λόγω επιβάτιδας του Hondius

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ