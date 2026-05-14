Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή οι παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ-Αυξημένα τα περιστατικά αυτή την εποχή

Εγκύκλιο προς όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να βρίσκονται σε εγρήγορση για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των πανελλαδικών και των ενδοσχολικών εξετάσεων στα σχολεία, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Αυτή την εποχή υπάρχουν αυξημένα περιστατικά ψυχικής υγείας σε παιδιά, είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του την Πέμπτη (14/05/2026), στην εκπομπή «Συνδέσεις», στο ΕΡΤnews, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Ανέφερε, μάλιστα, ότι χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο παιδί που βίωσε μεγάλη ψυχολογική πίεση. Ο Υπουργός τόνισε ότι δεν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.

«Κατ’ αρχάς, θέλω να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια της θανούσης και κουράγιο στην οικογένεια του άλλου κοριτσιού που δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Έχει πολλά. Τα κορίτσια αυτά πέσανε από πολύ ψηλά. Με εντολή μου, χθες, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο προς όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ να είναι σε εγρήγορση, γιατί υπάρχουν αυξημένα περιστατικά τέτοιου τύπου σε παιδιά αυτήν την εποχή. Και χθες το βράδυ πάλι είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό, όχι αυτοκτονία, στη Θεσσαλονίκη. Για αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο και τα social media».

«Μην υπερβάλλουμε για τον χανταϊό»

Μιλώντας στη συνέχεια, για τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε προληπτική καραντίνα στο νοσοκομείο «Αττικόν», ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι καλά στην υγεία του και εξήγησε γιατί ακολουθήθηκε η πιο αυστηρή εκδοχή του πρωτόκολλου:

«Είναι αρνητικός στον χανταϊό. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Ο άνθρωπος αυτός υφίσταται μία πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και την υφίσταται για όλους εμάς. Γιατί ο λόγος που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την πιο αυστηρή εκδοχή του πρωτοκόλλου και να μείνει 45 μέρες σε καραντίνα στο νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να είναι σπίτι του σε καραντίνα, είναι γιατί του είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μία τουριστική χώρα. Δεν έχουμε τρόπο επιτήρησης στο σπίτι του. Αν μία στο δισεκατομμύριο είχαμε κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα αποτελούσε παράγοντα μεγάλης ζημιάς για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και για τη χώρα. Και για να αισθανόμαστε όλοι περισσότερο ασφαλείς, του ζητήσαμε να τηρήσει αυτό το πρωτόκολλο και δέχθηκε αμέσως, δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ό,τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, έχουν ληφθεί, δεν χρειάζεται ανησυχία, ο χανταϊός δεν είναι covid. Διαβάζω στο διαδίκτυο για νέες καραντίνες και για υποχρεωτικές μάσκες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, κανένας τέτοιος σχεδιασμός δεν υπάρχει, μην υπερβάλλουμε».