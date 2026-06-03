Η Επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» - Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες της παράστασης

Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα, η παράσταση έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα

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Η Επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» - Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες της παράστασης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
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Η Επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!», η νέα μεγάλη παραγωγή σε σκηνοθεσία
Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 21:00, δίνοντας το πρώτο της ραντεβού με το κοινό στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα, η παράσταση έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας. Μια σύγχρονη Επιθεώρηση που συνομιλεί με την επικαιρότητα, σαρκάζει τα κακώς κείμενα και προσφέρει άφθονο γέλιο!

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Στη σκηνή συναντιούνται οι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου, σε μια εκρηκτική σύμπραξη ερμηνειών, συνοδευόμενοι από ζωντανή τετραμελή ορχήστρα.

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Η θερμή ανταπόκριση του κοινού πριν ακόμη από την πρεμιέρα οδήγησε στην προσθήκη τριών επιπλέον παραστάσεων στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, στις 12, 13 και 14 Ιουνίου, πέρα από τις ήδη προγραμματισμένες εμφανίσεις από 4 έως 7 Ιουνίου.

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Η Ελλάδα 2.0 ξεδιπλώνεται… κι όλοι θέλουν να μας τα πουν!

Μια ξέφρενη Επιθεώρηση 2.0 ξεπηδά κατευθείαν από τη δική μας απίστευτη καθημερινότητα: λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, προδομένες θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, «τραμπικοί» πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φλυαρία, σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας χωρίς φρένο.

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Χαρούμενοι εργαζόμενοι του 16ώρου, «αδιάφθοροι» εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς, αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την Ιθάκη τους και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιτελείο που κάνει οντισιόν για νέους fans στο TikTok.

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Υπουργοί εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία, πρέσβειρες–superstars κάνουν διπλωματία στις πίστες, ενώ μανάδες μοιράζουν ζακέτες στα οδοφράγματα του Pride.

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Με καυστικές ατάκες και ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix την ειδησεογραφία και την καθημερινότητά μας. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει με μπραντσάδικα και Airbnb σε φουλ ανάπτυξη, latte macchiato και business meetings για energy security και AI sustainability.

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Και κάπου στο Κολωνάκι, η Αριστεία και η Ατομική Ευθύνη απολαμβάνουν brunch με quinoa bowls και avocado toast!

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο – αυτό που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, μέσα από το βλέμμα της επιθεώρησης.

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Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Κείμενα – Στίχοι τραγουδιών: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης

Πρωτότυπα τραγούδια – Μουσική – Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης

ΣκηνικάΚοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωνητική διδασκαλία: Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Κορογιαννάκης

Βοηθός σκηνογράφουενδυματολόγου: Αγγελική Πολίτη

Φωτογραφίες – Artwork – Trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης – μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα, Κωστής Πυρένης – ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Βαγγέλης Οικονόμου μπάσο Δημήτρης Τσόλης τύμπανα, programming

Παρτιτούρες: Άρης Ζέρβας

Παίζουν: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου

Καλοκαιρινή περιοδεία 2026

Αττική

  • Βεάκειο Θέατρο Πειραιά — 4, 5,6 7 Ιουνίου & 12, 13 & 14 Ιουνίου
  • Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου — 17 &amp; 18 Ιουνίου
  • Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — 23 Ιουνίου

Υπόλοιπη Ελλάδα

  • Θεσσαλονίκη – Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» — 8 Ιουλίου
  • Βόλος – Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» — 10 Ιουλίου
  • Δίον – Αρχαίο Θέατρο Δίου — 12 Ιουλίου
  • Βέροια – Θέατρο Άλσους — 14 Ιουλίου
  • Κοζάνη – Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης» — 15 Ιουλίου
  • Σέρρες – Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών — 16 Ιουλίου
  • Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ — 17 Ιουλίου
  • Δελφοί – Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» — 18 Ιουλίου
  • Αίγιο – Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» — 20 Ιουλίου
  • Ηλεία – Θέατρο Αρχαίας Ήλιδας — 21 Ιουλίου
  • Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας — 22 Αυγούστου

Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.

*Περισσότεροι σταθμοί θα ανακοινώνονται σταδιακά.

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