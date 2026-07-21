Κρήτη: Οργάνωσαν ραντεβού για ξύλο με σιδηρογροθιές και βαζελίνη

H 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις (μιας 14χρονης και μιας 15χρονης που κατέγραφε το περιστατικό), ενώ αναζητείται ακόμη μια 16χρονη που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται και στο patris.gr, ανατριχίλα προκαλούν τα γραπτά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι εμπλεκόμενες στον ξυλοδαρμό της 15χρονης, όπου γίνεται λόγος για χρήση βαζελίνης με σκοπό να γλιστρούν οι γροθιές αλλά και για την αγορά σιδηρογροθιών.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο από παρευρισκόμενους, οι οποίοι όχι μόνο παρακολουθούσαν τον άγριο ξυλοδαρμό αλλά φαίνεται να παρότρυναν για τη χρήση περισσότερης βίας.

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