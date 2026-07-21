Η Γαλλία βάζει «κόφτη» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε (21/07) το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων.

Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Γερουσία με ψήφους 243 υπέρ έναντι 2 κατά. Ακολούθως εγκρίθηκε από τη εθνοσυνέλευση, την Κάτω Βουλή, με ψήφους 279 υπέρ έναντι 81 κατά.

Ο Γάλλος πρόεδρος προωθούσε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, πιέζοντας ώστε να εγκριθεί πριν από τη λήξη της θητείας του και τις προεδρικές εκλογές του 2027.

«Θα πρέπει όλοι μας να αποδεικνύουμε την ηλικία μας επί 4 μήνες. Αν είμαστε κάτω των 15 ετών, ο λογαριασμός (σ.σ. στην πλατφόρμα) θα κλείνει», εξήγησε η υπουργός Ψηφιακών Μέσων, Αν Λε Ενάνφ.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου για τους νέους λογαριασμούς. Για τους ήδη υφιστάμενους, η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Πολλοί βουλευτές αμφιβάλλουν ότι είναι εφικτό να εφαρμοστεί τόσο γρήγορα η απαγόρευση, όμως, η υπουργός επέμεινε ότι το μέτρο θα λειτουργήσει. Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια. Ο εσωτερικός κανονισμός του κάθε σχολείου θα μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις.

Δεν προβλέπεται κάποια κύρωση για τους ανηλίκους ή τους γονείς τους, αλλά επαφίεται στις πλατφόρμες να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών. Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία πανευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης της ηλικίας, ενώ, έχουν αναπτυχθεί και λύσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Γνωμοδότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας (Anses) «έκρουσε τον κώδωνα» του κινδύνου για την απειλή που συνιστούν τα κοινωνικά δίκτυα για τη ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επεσήμανε η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, Λορ Μιλέρ, του προεδρικού κόμματος Renaissance. Ακόμη, σημείωσε ότι προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση, που αφορούν για παράδειγμα «τις διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες» και «τα ψηφιακά έργα εκπαιδευτικού χαρακτήρα».

Όσον αφορά το YouTube και το WhatsApp, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως, η Μιλέρ αποσαφήνισε ότι και αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, μόνο για το τμήμα τους που προσομοιάζει με ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (κανάλια κοινής χρήσης, σχόλια κ.ά.). Η απλή παρακολούθηση βίντεο ή η προσωπική ανταλλαγή μηνυμάτων δεν θα επηρεάζονται από την απαγόρευση.