Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών μέχρι τον Σεπτέμβρη, ζητά ο Μακρόν

Η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει στα βήματα της Αυστραλίας, όσον αφορά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς ξεκινά η συζήτηση για την ψήφιση ενός νέου νομοσχεδίου στην γαλλική εθνοσυνέλευση. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι θέλει η απαγόρευση, που θα συμπεριλαμβάνει πλατφόρμες όπως το Snapchat, το Instagram και το Tiktok, να τεθεί σε ισχύ μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο.

Η κίνηση της Γαλλίας εντάσσεται σε μια παγκόσμια «τάση» περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών από τα social media, η οποία προκλήθηκε από τις αυξανόμενες ενδείξεις για τη βλάβη που μπορούν να προκαλέσουν στην ψυχική υγεία των νέων.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ψυχική και συναισθηματική υγεία των παιδιών μας στα χέρια ανθρώπων των οποίων ο μόνος τους σκοπός είναι να βγάλουν χρήματα από αυτά», είχε δηλώσει ο Μακρόν τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με το BBC, η κρατική ρυθμιστική αρχή για τα ΜΜΕ θα καταρτίσει έναν κατάλογο με τα κοινωνικά δίκτυα που θεωρούνται επιβλαβή. Αυτά θα απαγορεύονται ρητά για άτομα κάτω των 15 ετών. Την ίδια στιγμή, θα δημιουργηθεί και ένας ξεχωριστός κατάλογος με ιστότοπους που θεωρούνται λιγότερο επιβλαβείς, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος στους νέους, αλλά μόνο με τη ρητή έγκριση των γονέων. Στο νομοσχέδιο θα συμπεριλαμβάνεται και η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια, η οποία ήδη ισχύει για τα δημοτικά και τα γυμνάσια.

Εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, η Γαλλία θα πρέπει να συμφωνήσει να συμπεριλάβει και έναν μηχανισμό επαλήθευσης της ηλικίας.

Η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας.