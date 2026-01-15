Αυστραλία: Σχεδόν 5 εκατ. λογαριασμοί εφήβων απενεργοποιήθηκαν μετά την απαγόρευση των social media

Ο αριθμός είναι πολύ υψηλότερος από τις εκτιμήσεις που κυκλοφόρησαν πριν να τεθεί σε ισχύ ο νόμος

Newsbomb

Αυστραλία: Σχεδόν 5 εκατ. λογαριασμοί εφήβων απενεργοποιήθηκαν μετά την απαγόρευση των social media
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πλατφόρμες social media στην Αυστραλία έχουν συλλογικά απενεργοποιήσει σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμούς που ανήκουν σε Αυστραλούς εφήβους μόλις ένα μήνα αφότου τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση σε χρήστες κάτω των 16 ετών, η πρώτη στο είδος της, όπως ανακοίνωσε η ρυθμιστική Αρχή του διαδικτύου της χώρας, eSafety.

Ο Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας δήλωσε ότι οι πλατφόρμες έχουν μέχρι στιγμής αφαιρέσει περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμούς που κατείχαν άτομα κάτω των 16 ετών για να συμμορφωθούν με έναν νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου. Ορισμένες πλατφόρμες είχαν δηλώσει ότι θα ξεκινήσουν το κλείσιμο των επηρεαζόμενων λογαριασμών τις εβδομάδες πριν από την προθεσμία.

Πρόκειται για τα πρώτα κυβερνητικά στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση στο μέτρο που υποδηλώνουν ότι οι πλατφόρμες λαμβάνουν σημαντικά μέτρα για να συμμορφωθούν με έναν νόμο που θα μπορούσε να τους επιβάλει πρόστιμο έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (33 εκατομμύρια δολάρια) για μη συμμόρφωση, αλλά δεν καθιστά υπεύθυνα τα παιδιά ή τους γονείς τους.

social media

Ο αριθμός είναι πολύ υψηλότερος από τις εκτιμήσεις που κυκλοφόρησαν πριν από τον νόμο και ισοδυναμεί με περισσότερους από δύο λογαριασμούς για κάθε Αυστραλό ηλικίας 10 έως 16 ετών, με βάση τα στοιχεία για τον πληθυσμό.

Η Meta είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αφαίρεσε περίπου 550.000 λογαριασμούς ανηλίκων από το Instagram, το Facebook και το Threads. Ο κανονισμός για την ελάχιστη ηλικία χρήστη ισχύει επίσης για το YouTube, το TikTok, το Snapchat της Google και το «X» του Έλον Μασκ. Το Reddit έχει δηλώσει ότι συμμορφώνεται, αλλά μηνύει την κυβέρνηση επιδιώκοντας να ανατρέψει την απαγόρευση. Η κυβέρνηση λέει ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Είναι σαφές ότι η κανονιστική καθοδήγηση και η συνεργασία της eSafety με τις πλατφόρμες ήδη αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα», ανέφερε η Επίτροπος Τζούλι Ίνμαν Γκραντ σε ανακοίνωσή της. Ορισμένοι λογαριασμοί ανηλίκων παραμένουν ενεργοί και είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πλήρη συμμόρφωση, πρόσθεσε. Όλες οι εταιρείες που αρχικά καλύπτονταν από την απαγόρευση δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν.

Η ίδια είπε ότι οι αποτελεσματικοί έλεγχοι ηλικίας θα χρειαστούν χρόνο για να ολοκληρωθούν, αλλά τα σχόλια από τους παρόχους διασφάλισης ηλικίας -συνήθως τρίτους προμηθευτές λογισμικού που προσλαμβάνονται από τις πλατφόρμες- έδειξαν ότι η εφαρμογή της απαγόρευσης στην Αυστραλία ήταν ομαλή, με τη βοήθεια της δημόσιας εκπαίδευσης πριν από την απαγόρευση.

Μια μελέτη με ειδικούς ψυχικής υγείας θα παρακολουθεί τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της απαγόρευσης για αρκετά χρόνια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:17ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ για Μινεσότα: Θα εφαρμόσω τον νόμο για τις εξεγέρσεις, τέλος η παρωδία

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα «σηκώθηκε» 10όροφο κτίριο-Lego σε μόλις 28 ώρες

16:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν και Χριστοδουλίδης στην Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας - Μήνυμα επανένωσης

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Παραδόθηκε στον Ανεστίδη η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ήταν η πρώτη φρεγάτα που απέκτησε το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έλληνας πήγε για διακοπές και τραυματίστηκε σε παραλία - Κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά

16:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυμναστική μαζί με τον υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας έκανε ο Πιτ Χέγκσεθ - Βίντεο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι αγρότες – Ανοίγουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Άρη

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα ψηφίζεται η νέα συμφωνία με την Hellenic Train - 420 εκατ. ευρώ και αυστηρές ρήτρες

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Ο πάπας Λέων συναντήθηκε με συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της φύσης: Ο «υπερ-αγριόχοιρος» που μπορεί να φτάσει τα 200 κιλά

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος ήταν ο Κίμων από τον οποίον πήρε το όνομά της η νέα φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού - Η ιστορική φράση

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η «αγωνία» για τις τιμές του πετρελαίου εμπόδισε το χτύπημα στο Ιράν - Ο ρόλος των κρατών του κόλπου

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η αδερφή του τέως βασιλιά

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σχεδόν 5 εκατ. λογαριασμοί εφήβων απενεργοποιήθηκαν μετά την απαγόρευση των social media

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν επιβατική πτήση λόγω «απειλής για βόμβα» - Φάρσα από hotspot κινητού πίσω από το συμβάν

15:04LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι σχέσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο και η επιστροφή του «Wall»

15:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: 4ος Διασχολικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας «Λεξοπαίγνια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η αδερφή του τέως βασιλιά

12:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

14:44ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό - Φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή του νέου υπερόπλου

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος ήταν ο Κίμων από τον οποίον πήρε το όνομά της η νέα φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού - Η ιστορική φράση

13:54ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο, ο ναύαρχος Μαρτζούκος εξηγεί

10:04ΕΛΛΑΔΑ

«Νικητής» ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στην Ιταλία - Βίντεο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν επιβατική πτήση λόγω «απειλής για βόμβα» - Φάρσα από hotspot κινητού πίσω από το συμβάν

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από κτίριο της πολεοδομίας

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Άλι Σάαθ που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι αγρότες – Ανοίγουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης - Έχασε τις αισθήσεις του πάνω σε στύλο ηλεκτρισμού

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έλληνας πήγε για διακοπές και τραυματίστηκε σε παραλία - Κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ