Απαγόρευση Social Media στην Αυστραλία: Τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται και πώς την παρακάμπτουν

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαιρέτισε την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, χαρακτηρίζοντάς την «περήφανη στιγμή» και μια μεγάλη μεταρρύθμιση που, όπως είπε, θα μείνει στην ιστορία.

Η νομοθεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, προβλέπει βαριά πρόστιμα για τις εταιρείες κοινωνικών δικτύων που δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψουν άτομα κάτω των 16 ετών από το να ανοίξουν λογαριασμούς στις πλατφόρμες τους.

Ας ρίξουμε λοιπόν μια γρήγορη ματιά στα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής:

Τι περιλαμβάνει; Σύμφωνα με τη νομοθεσία – η οποία τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα (13:00 GMT χθες) – στις εταιρείες ενδέχεται να επιβληθούν βαριά πρόστιμα εάν δεν λάβουν εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τα άτομα κάτω των 16 ετών από το να ανοίξουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία – η οποία τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα (13:00 GMT χθες) – στις εταιρείες ενδέχεται να επιβληθούν βαριά πρόστιμα εάν δεν λάβουν εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τα άτομα κάτω των 16 ετών από το να ανοίξουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποιες πλατφόρμες επηρεάζονται; Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εμπίπτουν στη νομοθεσία περιλαμβάνουν το Facebook, το Instagram, το Snapchat, το Threads, το TikTok, το X, το YouTube, το Reddit και τις πλατφόρμες streaming Kick και Twitch. Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν υποστηρίξει ότι η απαγόρευση θα είναι αναποτελεσματική, δύσκολη στην εφαρμογή και θα μπορούσε να απομονώσει ευάλωτους εφήβους.

Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εμπίπτουν στη νομοθεσία περιλαμβάνουν το Facebook, το Instagram, το Snapchat, το Threads, το TikTok, το X, το YouTube, το Reddit και τις πλατφόρμες streaming Kick και Twitch. Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν υποστηρίξει ότι η απαγόρευση θα είναι αναποτελεσματική, δύσκολη στην εφαρμογή και θα μπορούσε να απομονώσει ευάλωτους εφήβους. Υπάρχουν εξαιρέσεις; Άλλοι ιστότοποι, όπως το YouTube Kids, το Google Classroom και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του WhatsApp, θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμοι για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών.

Άλλοι ιστότοποι, όπως το YouTube Kids, το Google Classroom και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του WhatsApp, θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμοι για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών. Τι ισχύει με την απαγόρευση; Η νέα διαδικτυακή πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή για την 15χρονη Lulu, η οποία έχει παρακάμψει την απαγόρευση δημιουργώντας έναν νέο λογαριασμό. Οι παλιοί λογαριασμοί της, με την πραγματική της ηλικία, έχουν αποκλειστεί, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.

Η νέα διαδικτυακή πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή για την 15χρονη Lulu, η οποία έχει παρακάμψει την απαγόρευση δημιουργώντας έναν νέο λογαριασμό. Οι παλιοί λογαριασμοί της, με την πραγματική της ηλικία, έχουν αποκλειστεί, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Θα είναι επιτυχής; Η ελπίδα είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, η κυβέρνηση θα έχει μια καλύτερη εικόνα για το αν οι περιορισμοί λειτουργούν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τις εταιρείες που δεν τηρούν τους κανόνες.

Η Επίτροπος eSafety της Αυστραλίας, Julie Inman Grant, σε δηλώσεις της προειδοποίησε ότι η εφαρμογή του μέτρου ίσως αντιμετωπίσει «αρχικά προβλήματα».

«Δεν περιμένω να εξαφανιστούν όλοι μαγικά», σημείωσε, αναφερόμενη στους λογαριασμούς ανηλίκων που εξακολουθούν να λειτουργούν. Επισήμανε ακόμη ότι ενδέχεται να υπάρξει «κατάφωρη μη συμμόρφωση» από τις εταιρείες τεχνολογίας, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχουν ήδη σχέδια αντιμετώπισης.

Μιλώντας αργότερα στο δίκτυο ABC, ανέφερε: «Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν συνηθίσει να κινούνται γρήγορα και να αλλάζουν πράγματα. Μπορούν, λοιπόν, να κινηθούν γρήγορα και να βελτιώσουν την κατάσταση, απενεργοποιώντας τους λογαριασμούς κάτω των 16 ετών».

Η ίδια αναγνώρισε ότι η απαγόρευση έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, λέγοντας με χιούμορ: «Έχω γεράσει πριν την ώρα μου». Παρά την πίεση, πάντως, πρόσθεσε: «Προσπαθώ να συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου».

Διαβάστε επίσης