Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026 και της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) θα καταβληθούν την Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

θα καταβληθούν την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.