Μόσχα: Μαζικές διακοπές ρεύματος μετά από επιθέσεις ουκρανικών drones

Η Ουκρανία πραγματοποίησε μαζική επίθεση με drones σε ενεργειακές υποδομές στη Μόσχα, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας. Επιπρόσθετα, πυρκαγιές ξέσπασαν στο διυλιστήριο πετρελαίου του Τουάπσε, στη νοτιοδυτική πόλη Τουάπσε της περιφέρειας Κρασνοντάρ, κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Το γεγονός κατά πάσα πιθανότητα συνδέεται με μια πιο ευρεία στρατηγική πίεσης, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν ενταθεί.

Russian channels are reporting that large portions of Moscow are currently without power, amidst a large-scale drone attack currently underway against the Russian capital by Ukraine. pic.twitter.com/yZZsJpb7kr — OSINTdefender (@sentdefender) December 30, 2025



Μόνο τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν τουλάχιστον 24 επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, πετρελαιοφόρα και άλλα περιουσιακά στοιχεία στη θάλασσα, όπως και σε κρίσιμες υποδομές αγωγών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Μόσχα εξακολουθεί να εξάγει σημαντικές ποσότητες αργού πετρελαίου, όμως η ροή των πετροδολαρίων μειώνεται αισθητά. Η ρωσική κυβέρνηση αναμένει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα περιοριστούν φέτος περίπου στο 23% των δημοσιονομικών εσόδων, επίπεδο που θεωρείται ιστορικά χαμηλό. Η ουκρανική στρατηγική στοχεύει σε ενεργειακές υποδομές, επιδιώκοντας να πλήξει όχι μόνο τη λειτουργία αλλά και τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Moscow is the main target pic.twitter.com/Q5VGZrofLI — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2025

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, με επαναλαμβανόμενα πλήγματα στα πετρελαϊκά και αεριοφόρα πεδία της Lukoil PJSC στην Κασπία Θάλασσα. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος, στοχοποιήθηκαν και τα λιμάνια Taman και Rostov στη Μαύρη Θάλασσα, ενισχύοντας την εικόνα μιας μεθοδικής προσπάθειας αποδυνάμωσης της ρωσικής ενεργειακής ασφάλειας. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές σε παράγοντα με σαφείς οικονομικές, στρατηγικές και επιχειρησιακές συνέπειες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν η Μόσχα θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων ή θα αναζητήσει αντιμέτρα στον ίδιο τομέα.

