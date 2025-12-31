Μόσχα: Μαζικές διακοπές ρεύματος μετά από επιθέσεις ουκρανικών drones

Μόνο τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν τουλάχιστον 24 επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, πετρελαιοφόρα και άλλα περιουσιακά στοιχεία στη θάλασσα, όπως και σε κρίσιμες υποδομές αγωγών.


Η Ουκρανία πραγματοποίησε μαζική επίθεση με drones σε ενεργειακές υποδομές στη Μόσχα, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας. Επιπρόσθετα, πυρκαγιές ξέσπασαν στο διυλιστήριο πετρελαίου του Τουάπσε, στη νοτιοδυτική πόλη Τουάπσε της περιφέρειας Κρασνοντάρ, κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Το γεγονός κατά πάσα πιθανότητα συνδέεται με μια πιο ευρεία στρατηγική πίεσης, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν ενταθεί.


Μόνο τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν τουλάχιστον 24 επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, πετρελαιοφόρα και άλλα περιουσιακά στοιχεία στη θάλασσα, όπως και σε κρίσιμες υποδομές αγωγών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Μόσχα εξακολουθεί να εξάγει σημαντικές ποσότητες αργού πετρελαίου, όμως η ροή των πετροδολαρίων μειώνεται αισθητά. Η ρωσική κυβέρνηση αναμένει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα περιοριστούν φέτος περίπου στο 23% των δημοσιονομικών εσόδων, επίπεδο που θεωρείται ιστορικά χαμηλό. Η ουκρανική στρατηγική στοχεύει σε ενεργειακές υποδομές, επιδιώκοντας να πλήξει όχι μόνο τη λειτουργία αλλά και τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, με επαναλαμβανόμενα πλήγματα στα πετρελαϊκά και αεριοφόρα πεδία της Lukoil PJSC στην Κασπία Θάλασσα. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος, στοχοποιήθηκαν και τα λιμάνια Taman και Rostov στη Μαύρη Θάλασσα, ενισχύοντας την εικόνα μιας μεθοδικής προσπάθειας αποδυνάμωσης της ρωσικής ενεργειακής ασφάλειας. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές σε παράγοντα με σαφείς οικονομικές, στρατηγικές και επιχειρησιακές συνέπειες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν η Μόσχα θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων ή θα αναζητήσει αντιμέτρα στον ίδιο τομέα.

