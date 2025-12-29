«Πόλεμος» δηλώσεων για την επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Μόσχας - Κιέβου με αφορμή τις δηλώσεις Λαβρόφ περί απόπειρας ουκρανικής επίθεσης στην προεδρική κατοικία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόπειρα επίθεσης του Κιέβου στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με ανακοίνωση στο κανάλι της στο Telegram. Τόνισε ότι το Κίεβο θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στην κρατική κατοικία του Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ψεύδεται επανειλημμένα. Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε ψευδείς τις δηλώσεις του καθεστώτος του Κιέβου σχετικά με τα γεγονότα στην Μπούτσα, για τα παιδιά που φέρεται να απήχθησαν από τη Ρωσία και για την απροθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί.

Η Ρωσίδα διπλωμάτης τόνισε ότι τα λόγια του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ήταν αληθινά.

Νωρίτερα, ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ ήταν «σοκαρισμένος και εξοργισμένος» από την απόπειρα επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην κατοικία του Πούτιν.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν τις «χειραγωγήσεις» της Ρωσίας για την δήθεν ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι η Μόσχα ψάχνει να βρει « ψευδής δικαιολογίες» για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις στον γείτονα της. «Συνήθης ρωσική τακτική: κατηγορείς την άλλη πλευρά για κάτι που κάνεις εσύ ή σχεδιάζεις» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ίδιος Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε ότι οι ρωσικές κατηγορίες είναι «ψευδείς» και ότι συζήτησε το θέμα με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Λαβρόφ: Το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Το Κίεβο επιχείρησε να επιτεθεί με 91 drones κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ το βράδυ της Κυριακής (28/12), ανακοίνωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

??Lavrov stated that on the night of December 29, Ukraine launched an attack on Putin's state residence in the Novgorod Region using 91 drones, all of which were shot down.



According to the head of Russia's Ministry of Foreign Affairs, in response, Moscow will revise its… pic.twitter.com/Dp9r3YRxck — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) December 29, 2025

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται τον Λαβρόφ, το βράδυ της Κυριακής προς το πρωί της Δευτέρας, η Ουκρανία επιτέθηκε στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, ενώ τόνισε ότι «η Ρωσία θα απαντήσει».

Δεν έχει γίνει σαφές εάν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία τη στιγμή της επίθεσης.

