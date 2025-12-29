Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ έδωσαν εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια» - Μόσχα: «Είμαστε πιο κοντά από ποτέ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (29/12) ότι θεωρεί την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία απαραίτητο μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Πιστεύω ότι η παρουσία διεθνών στρατευμάτων είναι μια πραγματική εγγύηση ασφαλείας, είναι μια ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας που μας προσφέρουν ήδη οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp σήμερα το πρωί ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας έως και 50 ετών κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι, αντ' αυτού, το προσχέδιο ειρηνευτικού πλαισίου προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία για 15 χρόνια. Δεν είναι σαφές ποια μορφή θα έχουν αυτές οι δεσμεύσεις, αλλά ο Ουκρανός ηγέτης πιέζει για εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αναφερόμενος στην ιδρυτική αρχή του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε ένα μέλος θα πρέπει να θεωρείται ως επίθεση σε όλα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πρότασης 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν συμφωνηθεί 100%, αν και ο Τραμπ ήταν πιο επιφυλακτικός, τοποθετώντας το ποσοστό σε περίπου 95%. Και οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Φλόριντα και τόνισαν ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα συνεχιστούν. Ο Τραμπ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι υπάρχουν «ένα ή δύο δύσκολα» εκκρεμή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, και εξέφρασε τη συμπάθειά του για τη Ρωσία που δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός. «Πρέπει να κατανοήσουμε την άλλη πλευρά», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση για τη μετατροπή της περιοχής Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό η Ρωσία, σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη παραμένει «ανεπίλυτη», προσθέτοντας ότι θα καταστεί σαφές εντός εβδομάδων εάν ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εν τω μεταξύ δήλωσαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να ηγηθεί μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία, ως μέρος μιας πρότασης των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και οκτώ άλλων ευρωπαϊκών χωρών δήλωσαν ότι στρατεύματα από έναν «συνασπισμό προθύμων» με την υποστήριξη των ΗΠΑ θα μπορούσαν «να βοηθήσουν στην αναγέννηση των δυνάμεων της Ουκρανίας, στην ασφάλεια των αιθέρων της Ουκρανίας και στη διασφάλιση των θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας».

Λαβρόφ: Θα θεωρούνταν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα αποστέλλονται στην Ουκρανία θα θεωρούνται από τις ρωσικές δυνάμεις ως «νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι. Ο Λαβρόφ δήλωσε: «Αυτές οι φιλοδοξίες (των Ευρωπαίων αξιωματούχων) τους έχουν κυριολεκτικά τυφλώσει. Όχι μόνο δεν νοιάζονται για τους Ουκρανούς, αλλά ούτε και για τον λαό τους.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εξηγηθεί το γεγονός ότι εξακολουθούν να συζητούν στην Ευρώπη για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία ως μέρος του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων. Έχουμε πει πολλές φορές ότι σε αυτή την περίπτωση οι ένοπλες δυνάμεις μας θα τους θεωρούσαν ως νόμιμο στόχο. Το Κρεμλίνο συμφωνεί με τον Τραμπ ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε εν τω μεταξύ στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα συμφωνεί με την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου έχει σχεδόν «ολοκληρωθεί κατά 95%.

«Πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ και με τις δύο πλευρές», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, αν και πρόσθεσε ότι «ένα ή δύο πολύ ακανθώδη ζητήματα» παραμένουν. Αν και το Κρεμλίνο λέει ότι συμφωνεί πως οι διαπραγματεύσεις αποδίδουν αποτελέσματα, η Μόσχα μέχρι στιγμής αρνείται να υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια των συνομιλιών, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο ειρήνευσης.

