Τραμπ - Ζελένσκι: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Ο ακρογωνιαίος λίθος της ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων που έφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για την αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, και η διατήρηση των ενόπλων δυνάμεών της Ουκρανίας στο τρέχον επίπεδο των 800.000 στρατευμάτων.

Ο Ζελένσκι ζητά επίσης μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Όσον αφορά το ιδιαίτερα ευαίσθητο και περίπλοκο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων, η πρόταση ζητά το πάγωμα των μαχών στο Ντόνετσκ στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, με την αποχώρηση των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων για τη δημιουργία μιας ουδέτερης, αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας, υπό την επίβλεψη διεθνών δυνάμεων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την ανοικοδόμηση των μεταπολεμικών υποδομών και της οικονομίας της Ουκρανίας.

Οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα εντατικοποιηθούν επίσης.

Ο Ζελένσκι προτείνει η Ουκρανία να μοιραστεί τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια που κατέχεται από τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ουκρανία να διατηρεί το ήμισυ της ενέργειας και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατανέμουν το άλλο μισό όπως κρίνουν σκόπιμο.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι αντίστοιχες ομάδες τους απόλαυσαν ένα γεύμα εργασίας στην τραπεζαρία του Mar-a-Lago.

Σε φωτογραφία που μοιράστηκαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών κάθονται το ένα απέναντι στο άλλο.

Η αμερικανική ομάδα περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, την Αρχηγό του Επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, τον Πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Στρατού στρατηγό Νταν Κέιν, τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ και τον Αναπληρωτή Αρχηγό του Επιτελείου Στίβεν Μίλερ.

Η ουκρανική ομάδα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Κύριο Διαπραγματευτή Ρουστέμ Ούμεροφ, τον Υπουργό Οικονομίας Ολεξίι Σομπολέφ, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Αντρίι Κνάτοφ και τον Πρώτο Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Κισλίτσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημοσιογράφοι εισήλθαν για λίγο στην αίθουσα προτού απομακρυνθούν απότομα.

Ντμίτριεφ: «Οι υποστηρικτές του πολέμου πανικοβλήθηκαν μετά την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Πούτιν»

Οι υποστηρικτές του πολέμου πανικοβλήθηκαν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικό εκπρόσωπο του Ρώσου προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλο του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF). «Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, οι υποστηρικτές του πολέμου πανικοβλήθηκαν», έγραψε στο Telegram, προσθέτοντας ότι ο κρίσιμος διάλογος μεταξύ των ηγετών συνεχίζεται.

