LIVE: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της ΕΕ

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκληρώθηκε και οι δύο πρόεδροι πραγματοποιούν τώρα τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

President Donald Trump, right, meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy, left, at his Mar-a-Lago club, Sunday, Dec. 28, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) AP

Σε κοινές δηλώσεις, ο Τραμπ αναγνώρισε πως οι διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες, ωστόσο έσπευσε να σημειώσει «όχι υπερβολικά περίπλοκες».

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε στα τελικά στάδια των συνομιλιών και θα δούμε. Διαφορετικά, θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Είτε θα τελειώσει είτε θα συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στην κεντρική τραπεζαρία της έπαυλης, καθώς «ο Ζελένσκι είναι προσκεκλημένος», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως «η μόνη μου προθεσμία είναι να επιλύσω τη σύγκρουση». Επίσης, τόνισε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν παίρνει πολύ σοβαρά την ειρήνη, επιβεβαιώνοντας το Κρεμλίνο ότι μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μιλήσει ξανά με τον Ρώσο πρόεδρο. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικού σχεδίου και ότι σε αυτές θα εμπλακεί και η Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι και πριν από τη συνάντηση, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, την οποία χαρακτήρισε καλή και εποικοδομητική. «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Mar-a-Lago. Τα μέσα ενημέρωσης είναι προσκεκλημένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».

Ζελένσκι: «Θα συζητήσουμε την ειρηνευτική στρατηγική με τον Τραμπ»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι θα συζητήσει την ειρηνευτική στρατηγική με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Το σχέδιο των 20 σημείων είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το συζητήσουμε. Οι ομάδες μας εργάζονται πάνω σε μια στρατηγική για να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά βήμα προς βήμα. Και θα τη συζητήσουμε».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την έγκρισή του για τη νέα ειρηνευτική πρόταση 20 σημείων, που αποσκοπεί στον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ μέχρι στιγμής έχει παραμείνει σιωπηλός για τη νέα ειρηνευτική πρόταση. Ο Ζελένσκι «δεν έχει τίποτα μέχρι να την εγκρίνω», δήλωσε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Politico την Παρασκευή.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ένα σχέδιο που θα τερματίσει τον πόλεμο κατά μήκος των σημερινών μετώπων και θα μπορούσε να απαιτήσει από την Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από τα ανατολικά, επιτρέποντας τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών ασφαλείας.

Ως εκ τούτου, περιέχει την πιο ρητή αναγνώριση από το Κίεβο πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων, αλλά δεν προβλέπει την αποχώρηση της Ουκρανίας από το 20% της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, την κύρια εδαφική αξίωση της Ρωσίας.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα τον ακρογωνιαίο λίθο της αυτοανακηρυγμένης δεύτερης θητείας του ως «πρόεδρος ειρήνης». Αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποδειχθεί, κατά την ίδια του την παραδοχή, πολύ πιο δύσκολος από ό,τι αναμενόταν, και ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή του και για τις δύο πλευρές για την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν εκεχειρία.

Το σχέδιο των 20 σημείων, το οποίο προέκυψε από εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, δεν έχει την έγκριση της Μόσχας.

Σημειώνεται πως η διά ζώσης συνάντηση στη Φλόριντα έρχεται μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο.

Η συνάντηση, που διοργανώνεται από τον Τραμπ στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, είναι η πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των δύο από τον Οκτώβριο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του Ζελένσκι για πυραύλους Τόμαχοκ μεγάλου βεληνεκούς.

Από το Καναδά, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη χθες, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα είναι «πολύ εποικοδομητικές», προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε τις προθέσεις του με την τελευταία επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μετά τις συνομιλίες, η καναδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με επιπλέον χρηματοδότηση 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτή η επίθεση είναι, για άλλη μια φορά, η απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές μας προσπάθειες. Και αυτό έχει πραγματικά αποδείξει ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι.



Επίσης, το Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δεσμεύτηκαν για την πλήρη υποστήριξή τους στις ειρηνευτικές του προσπάθειες.

Απάντωντας σε αυτή τη δέσμευση, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της ότι προσπαθούν να «τορπιλίσουν» ένα προηγούμενο σχέδιο που είχε προτείνει η Αμερική για τον τερματισμό των μαχών.

Οι ηγέτες της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, οι οποίοι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, επανέλαβαν ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία δεν θα μειωθεί ποτέ και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να πιέζουν το Κρεμλίνο για να καταλήξει σε συμφωνία.

Κρεμλίνο: «Δύο ομάδες εργασίας για την κρίση με τις ΗΠΑ»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποδέχτηκε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία στο πλαίσιο δύο ειδικά συσταθεισών ομάδων εργασίας. Ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ ανακοίνωσε αυτό.

«Ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε με την πρόταση της αμερικανικής πλευράς να συνεχιστούν οι εργασίες για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος στο πλαίσιο δύο ειδικά συσταθεισών ομάδων εργασίας», δήλωσε στο RIS Novosti μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Λαβρόφ: «Το ευρωπαϊκό κόμμα πολέμου είναι έτοιμο να φτάσει μέχρι τέλους»

Το ευρωπαϊκό «κόμμα πολέμου» είναι έτοιμο να φτάσει μέχρι τέλους με τις αντιρωσικές του ιδέες, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο TASS. «Είναι δύσκολο να πούμε αν ηγέτες όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μερτς, ο Στάρμερ, ο Μακρόν και άλλοι έχουν φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μέχρι στιγμής, το ευρωπαϊκό κόμμα πολέμου έχει επενδύσει το πολιτικό του κεφάλαιο στην πρόκληση μιας στρατηγικής ήττας στη Ρωσία και είναι έτοιμο να φτάσει μέχρι τέλους», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

