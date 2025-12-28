LIVE: Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στην τραπεζαρία της έπαυλής του στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται στην εξοχική του κατοικία στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

President Donald Trump waves as he departs Trump International Golf Club, Saturday, Dec. 27, 2025, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) AP

Η συνάντηση πραγματοποιείται στην κεντρική τραπεζαρία του κτήματος καθώς «ο Ζελένσκι είναι προσκεκλημένος», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Μίλησα με τον Πούτιν στο τηλέφωνο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως είχε μια «καλή και πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Mar-a-Lago. Τα μέσα ενημέρωσης είναι προσκεκλημένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Πρόεδρος DJT».

Λίγα λεπτά αργότερα, την επικοινωνία επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε την Κυριακή το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο ανέφερε πως Πούτιν και Τραμπ θα μιλήσουν ξανά μετά τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι. Επίσης, σημειώνει πως Πούτιν και Τραμπ θεωρούν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει άμεσα απόφαση για το Ντονμπάς.

Ακόμα, τόνιζαν πως προτάσεις της ΕΕ και της Ουκρανίας για εκεχειρία ενδέχεται να επιμηκύνουν τη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ την έγκρισή του για μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας αναφέρει ότι ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Φλόριντα.

Το σχέδιο των 20 σημείων, το οποίο προέκυψε από εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, δεν έχει την έγκριση της Μόσχας και η διά ζώσης συνάντηση στη Φλόριντα έρχεται μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο.

Η συνάντηση, που διοργανώνεται από τον Τραμπ στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, θα είναι η πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των δύο από τον Οκτώβριο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του Ζελένσκι για πυραύλους Τόμαχοκ μεγάλου βεληνεκούς.

Κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα είναι «πολύ εποικοδομητικές», προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε τις προθέσεις του με την τελευταία επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Μετά τις συνομιλίες, η καναδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με επιπλέον χρηματοδότηση 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτή η επίθεση είναι, για άλλη μια φορά, η απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές μας προσπάθειες. Και αυτό έχει πραγματικά αποδείξει ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι.



Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δεσμεύτηκαν για την πλήρη υποστήριξή τους στις ειρηνευτικές του προσπάθειες.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της ότι προσπάθησαν να «τορπιλίσουν» ένα προηγούμενο σχέδιο που είχε προτείνει η Αμερική για τον τερματισμό των μαχών. Οι ηγέτες της ΕΕ Ο

ύρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, οι οποίοι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, επανέλαβαν ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία δεν θα μειωθεί ποτέ και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να πιέζουν το Κρεμλίνο για να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Τραμπ μέχρι στιγμής έχει παραμείνει σιωπηλός για τη νέα ειρηνευτική πρόταση. Ο Ζελένσκι «δεν έχει τίποτα μέχρι να την εγκρίνω», δήλωσε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Politico την Παρασκευή

.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε ένα σχέδιο που θα τερματίσει τον πόλεμο κατά μήκος των σημερινών μετώπων και θα μπορούσε να απαιτήσει από την Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από τα ανατολικά, επιτρέποντας τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών ασφαλείας.

Ως εκ τούτου, περιέχει την πιο ρητή αναγνώριση από το Κίεβο πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων, αλλά δεν προβλέπει την αποχώρηση της Ουκρανίας από το 20% της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, την κύρια εδαφική αξίωση της Ρωσίας.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα τον ακρογωνιαίο λίθο της αυτοανακηρυγμένης δεύτερης θητείας του ως «πρόεδρος ειρήνης». Αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποδειχθεί, κατά την ίδια του την παραδοχή, πολύ πιο δύσκολος από ό,τι αναμενόταν, και ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή του και για τις δύο πλευρές για την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν εκεχειρία.

Ρωσικά ΜΜΕ: «Ουκρανοί απειλούν τους εργαζομένους του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια»

Οι εργαζόμενοι του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια δέχονται τακτικά απειλές θανάτου από Ουκρανούς, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ο Γιούρι Τσερνιτσουκ, διευθυντής του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια. «Διαρκώς δέχονται διάφορες απειλές εναντίον διαφόρων εργαζομένων. Δέχονται πιέσεις. Απειλούν να αντιδράσουν όταν, σύμφωνα με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, φτάσουν στην πόλη και ο σταθμός τεθεί υπό τον έλεγχό τους. Όλοι όσοι εργάζονται αυτήν τη στιγμή στις εγκαταστάσεις δέχονται αυτές τις απειλές», δήλωσε ο Τσερνιτσουκ.

Λαβρόφ: «Το ευρωπαϊκό κόμμα πολέμου είναι έτοιμο να φτάσει μέχρι τέλους»

Το ευρωπαϊκό «κόμμα πολέμου» είναι έτοιμο να φτάσει μέχρι τέλους με τις αντιρωσικές του ιδέες, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο TASS. «Είναι δύσκολο να πούμε αν ηγέτες όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μερτς, ο Στάρμερ, ο Μακρόν και άλλοι έχουν φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μέχρι στιγμής, το ευρωπαϊκό κόμμα πολέμου έχει επενδύσει το πολιτικό του κεφάλαιο στην πρόκληση μιας στρατηγικής ήττας στη Ρωσία και είναι έτοιμο να φτάσει μέχρι τέλους», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.