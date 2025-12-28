ΗΠΑ: Στις 20:00 η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι- Τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθισμένος στο τραπέζι από το κέντρο δεξιά, μιλάει ενώ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, στο προσκήνιο δεξιά, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο προσκήνιο αριστερά, και από το βάθος δεξιά, ο Αντιπρόεδρος JD Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent, ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth και η Διευθύντρια του Γραφείου του Λευκού Οίκου Susie Wiles ακούνε κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να ζητήσει την έγκρισή του για μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας αναφέρει ότι ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Φλόριντα.

Το σχέδιο των 20 σημείων, το οποίο προέκυψε από εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, δεν έχει την έγκριση της Μόσχας και η διά ζώσης συνάντηση στη Φλόριντα έρχεται μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο.

Η συνάντηση, που διοργανώνεται από τον Τραμπ στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, θα είναι η πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των δύο από τον Οκτώβριο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του Ζελένσκι για πυραύλους Τόμαχοκ μεγάλου βεληνεκούς.

Κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα είναι «πολύ εποικοδομητικές», προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε τις προθέσεις του με την τελευταία επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Μετά τις συνομιλίες, η καναδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με επιπλέον χρηματοδότηση 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτή η επίθεση είναι, για άλλη μια φορά, η απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές μας προσπάθειες. Και αυτό έχει πραγματικά αποδείξει ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δεσμεύτηκαν για την πλήρη υποστήριξή τους στις ειρηνευτικές του προσπάθειες.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της ότι προσπάθησαν να «τορπιλίσουν» ένα προηγούμενο σχέδιο που είχε προτείνει η Αμερική για τον τερματισμό των μαχών. Οι ηγέτες της ΕΕ Ο

ύρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, οι οποίοι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, επανέλαβαν ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία δεν θα μειωθεί ποτέ και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να πιέζουν το Κρεμλίνο για να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Τραμπ μέχρι στιγμής έχει παραμείνει σιωπηλός για τη νέα ειρηνευτική πρόταση. Ο Ζελένσκι «δεν έχει τίποτα μέχρι να την εγκρίνω», δήλωσε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Politico την Παρασκευή
.
Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε ένα σχέδιο που θα τερματίσει τον πόλεμο κατά μήκος των σημερινών μετώπων και θα μπορούσε να απαιτήσει από την Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από τα ανατολικά, επιτρέποντας τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών ασφαλείας.

Ως εκ τούτου, περιέχει την πιο ρητή αναγνώριση από το Κίεβο πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων, αλλά δεν προβλέπει την αποχώρηση της Ουκρανίας από το 20% της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, την κύρια εδαφική αξίωση της Ρωσίας.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα τον ακρογωνιαίο λίθο της αυτοανακηρυγμένης δεύτερης θητείας του ως «πρόεδρος ειρήνης». Αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποδειχθεί, κατά την ίδια του την παραδοχή, πολύ πιο δύσκολος από ό,τι αναμενόταν, και ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή του και για τις δύο πλευρές για την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν εκεχειρία.

