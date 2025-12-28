Τραμπ: «Τίποτα δεν εγκρίνεται χωρίς εμένα» - Τι ζητά ο Ζελένσκι στη συνάντηση της Φλόριντα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά σήμερα στη Φλόριντα τον Ντόναλντ Τραμπ, στις 20:00 ώρα Ελλάδος, σε μια κρίσιμη προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της Ουκρανίας και να εξασφαλίσει τη συναίνεση του προέδρου των ΗΠΑ στην πιο πρόσφατη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας στις αποσκευές του νέες προτάσεις για το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα των εδαφικών διεκδικήσεων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο, δηλώνοντας την Παρασκευή στο Politico πως «δεν θα υπάρξει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ».

Παρά ταύτα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας ότι «πιστεύω πως θα πάει καλά μαζί του», προσθέτοντας ότι εκτιμά πως θα έχει καλή συνεργασία και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο σκοπεύει να συναντήσει «σύντομα».

Δείτε εδώ το χθεσινό μήνυμα Πούτιν προς την Ουκρανία: Αν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους με τη βία

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε χθες, Σάββατο, την ελπίδα ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική», κατά τη διάρκεια σύντομης στάσης του στον Καναδά, όπου είχε προηγουμένως επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, οι Ευρωπαίοι εταίροι διαβεβαίωσαν τον Ουκρανό πρόεδρο για την «πλήρη υποστήριξή» τους. Παράλληλα, στον Καναδά, ο Ζελένσκι εξασφάλισε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (περίπου 1,5 δισ. ευρώ) από τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Βίντεο από την επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι τον περασμένο Φεβρουάριο στον Λευκό Οίκο

Στο Μαρ-α-Λάγκο η συνάντηση: «Όλος ο κόσμος έρχεται»

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Παλμ Μπιτς. Το θέρετρο, όπου ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός περνά τις γιορτές, έχει εξελιχθεί σε άτυπο παράρτημα του Λευκού Οίκου και αναμένεται να φιλοξενήσει τη Δευτέρα και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Όλος ο κόσμος έρχεται», σχολίασε με ικανοποίηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Politico.

Η έπαυλη Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο:

Η προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών, τον περασμένο Οκτώβριο, δεν είχε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ζητήσει χωρίς αποτέλεσμα την προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ.

Η σημερινή σύνοδος στη Φλόριντα έρχεται μετά την παρουσίαση από τον Ζελένσκι μιας αναθεωρημένης εκδοχής του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, η οποία διαμορφώθηκε έπειτα από συνομιλίες με το Κίεβο και προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι, σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή που αποδεχόταν αρκετές ρωσικές απαιτήσεις, το νέο κείμενο επιχειρεί να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση στη Φλόριντα, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους εναντίον του Κιέβου και της ευρύτερης περιοχής, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και αφήνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Αυτή είναι η απάντηση της Ρωσίας στις προσπάθειές μας για ειρήνη», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Απογοητευμένος ο Τραμπ με την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει πλέον τον εκνευρισμό του για την καθυστέρηση στις συνομιλίες. Όπως είχε δηλώσει στις 11 Δεκεμβρίου η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «πολύ απογοητευμένος και από τις δύο πλευρές», ενώ στις 19 Δεκεμβρίου είχε καλέσει δημόσια την Ουκρανία να «κουνηθεί».

Το ερώτημα είναι αν ο Ζελένσκι θα καταφέρει να τον πείσει να απευθύνει ανάλογη πίεση και προς τη Μόσχα, δεδομένου ότι η τελευταία εκδοχή του σχεδίου φαίνεται να μην είναι αποδεκτή από τη ρωσική πλευρά.

Το έγγραφο των 20 σημείων προβλέπει το «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου, χωρίς να ικανοποιεί το ρωσικό αίτημα για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περίπου το 20% της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν. Παράλληλα, το νέο κείμενο δεν περιλαμβάνει πλέον καμία νομικά δεσμευτική πρόβλεψη που να αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ένα από τα βασικά αιτήματα του Κρεμλίνου.

Πέρα από το μέλλον του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να παράσχουν οι Δυτικοί στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να συνοδεύσουν άμεσα το τέλος του πολέμου», επανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θεωρεί προς το συμφέρον της Ουκρανίας το ταχύτερο δυνατό πάγωμα του μετώπου, εκτιμώντας ότι η ρωσική προέλαση είναι αναπόφευκτη. «Η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα. Και το είχε πάντα», είχε δηλώσει στις 8 Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση θα πρέπει να διασφαλίζει την «κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο Tass, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπεί στο κύριο εμπόδιο για την ειρήνη».

Στο πεδίο των συγκρούσεων, η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για «μαζική ρωσική επίθεση με ρουκέτες από πολλαπλούς εκτοξευτήρες» κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χερσώνα, με πυρκαγιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Διαβάστε επίσης