Έφτασε στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι - Επαφές με εταιρείες όπλων και ενέργειας, αύριο στον Λευκό Οίκο

Στην αμερικανική πρωτεύουσα έφτασε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σήμερα θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιρειών όπλων και ενέργειας.

Αύριο αναμένεται να περάσει τις πύλες του Λευκού Οίκου προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει:

Ήδη βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον.

Σήμερα, έχω συναντήσεις με εκπροσώπους αμυντικών εταιρειών – κατασκευαστές ισχυρών όπλων που μπορούν σίγουρα να ενισχύσουν την προστασία μας. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε για επιπλέον προμήθειες συστημάτων αεροπορικής άμυνας. Σήμερα θα συναντηθώ επίσης με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας. Τώρα που η Ρωσία στοιχηματίζει στον τρόμο εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις, εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας.

Αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ – και αναμένουμε ότι η δυναμική της καταστολής της τρομοκρατίας και του πολέμου που πέτυχε στη Μέση Ανατολή θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη. Η γλώσσα της δύναμης και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και κατά της Ρωσίας. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούσει για τα Tomahawks.

Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση παρά η ειρήνη και η αξιόπιστη εγγύηση της ασφάλειας – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις και επιδρομές το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!

