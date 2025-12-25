Μπρόντγουεϊ: Η Νάλα του «Βασιλιά των Λιονταριών» βρέθηκε μαχαιρωμένη

Η ηθοποιός Ιμάνι Σμιθ, που έγινε γνωστή από παιδικές ταινίες στον ρόλο της νεαρής Νάλα στο μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» στο Μπρόντγουεϊ, έχασε τη ζωή της σε ηλικία 25 ετών.

Η νεαρή βρέθηκε νεκρή σε κατοικία στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από κλήση στο τμήμα εκτάκτων περιστατικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της κομητείας Μίντλσεξ, η Σμιθ έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Robert Wood Johnson στο Νιου Μπράνσγουικ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Σε σχέση με την υπόθεση, συνελήφθη και απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον σύντροφό της, Τζόρνταν Ντ. Τζάκσον-Σμολ, 35 ετών. Τη σύλληψη ανακοίνωσαν η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Γιολάντα Τσικόνε, και ο αρχηγός της Αστυνομίας του Έντισον, Τόμας Μπράιαν. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παράνομη κατοχή όπλου.

Η Ιμάνι Σμιθ είχε ξεκινήσει την καλλιτεχνική της πορεία από πολύ μικρή ηλικία στον χώρο του θεάτρου. Όπως αναφέρει το Playbill, συμμετείχε στο καστ του «Βασιλιά των Λιονταριών» στο Μπρόντγουεϊ την περίοδο 2011–2012, ενσαρκώνοντας τον ρόλο της νεαρής Νάλα, μια εμπειρία που, σύμφωνα με την οικογένειά της, σημάδεψε καθοριστικά τη ζωή και την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Η 25χρονη αφήνει πίσω της έναν γιο 3 ετών. Την πληροφορία γνωστοποίησε η θεία της, Κίρα Χέλπερ, η οποία ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe για τη στήριξη της οικογένειας. «Η Ιμάνι αφήνει πίσω της τον γιο της, τους γονείς της, δύο μικρότερα αδέλφια, καθώς και μια ευρύτερη οικογένεια, φίλους και μια κοινότητα που τη λάτρευε», έγραψε.

Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων κηδείας και μνημόσυνου, των στεγαστικών δαπανών, της ψυχολογικής υποστήριξης των οικείων της, των νομικών και διοικητικών εξόδων που συνδέονται με την ποινική διαδικασία, καθώς και για τη φροντίδα του παιδιού και του σκύλου της Ιμάνι.

«Είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Ήταν μια ζωντανή, τρυφερή και εξαιρετικά ταλαντούχα προσωπικότητα», αναφέρεται στην πλατφόρμα GoFundMe. «Η ερμηνεία της στο Μπρόντγουεϊ αντανακλούσε τη χαρά, τη δημιουργικότητα και το φως που έφερνε στον κόσμο».