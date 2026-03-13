Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που πέφτει νεκρός

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος

Snapshot Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 20χρονο να πέφτει νεκρός μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός βρέθηκε αιμόφυρτος στην οδό Αργοναυτών, συνοδευόμενος από δύο φίλους με κουκούλες, ενώ έχουν γίνει προσαγωγές.

Ο 20χρονος είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος ομάδας αυτόκλητων τιμωρών παιδεραστών των Μετεώρων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΡΤ αποκάλυψε βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την αιματηρή επίθεση που δέχθηκε ο 20χρονος στην Καλαμαριά.

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ έχει καταγραφεί ο νεαρός λίγο μετά την θανάσιμη μαχαιριά που δέχθηκε στον πνεύμονα, να περπατά παραπατώντας. Δευτερόλεπτα αργότερα σωριάζεται δίπλα στον κάδο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ:

Ο νεαρός στο βίντεο είναι μαζί με δύο φίλους του. Όλοι τους φορούν κουκούλες, ενώ μέχρι στιγμής για το συμβάν έχουν γίνει 4 προσαγωγές με τις έρευνες να συνεχίζονται.

«Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο»

Αυτόπτης μάρτυρας συγκλονίζει με την περιγραφή του για τη στιγμή που εντοπίστηκε ο 20χρονος στο οδόστρωματης οδού Αργοναυτών.

Το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτος ο 20χρονος INTIME NEWS

Το σημεί που βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος INTIME NEWS

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε το βίντεο:

Τι γνωρίζει η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις η ΕΛΑΣ έχει αποκλείσει την εκδοχή του οπαδικού περιστατικού και στρέφει τις έρευνες προς άλλες κατευθύνσεις ενώ προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άγνωστοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν ενέδρα στον 20χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη. Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικού συλλόγου, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια. Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν σε δικογραφία, μαζί με άλλα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Κατέληξε στο νοσοκομείο ο 20χρονος

Ο 20χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός άνδρας έδωσε σκληρή μάχη αλλά τελικά υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του λίγο μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.



