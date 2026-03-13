Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που πέφτει νεκρός

Ο νεαρός εντοπίστηκε αιμόφυρτος στην οδό Αργοναυτών

Επιμέλεια - Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που πέφτει νεκρός

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 20χρονο να πέφτει νεκρός μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
  • Ο νεαρός βρέθηκε αιμόφυρτος στην οδό Αργοναυτών, συνοδευόμενος από δύο φίλους με κουκούλες, ενώ έχουν γίνει προσαγωγές.
  • Ο 20χρονος είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος ομάδας αυτόκλητων τιμωρών παιδεραστών των Μετεώρων.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΡΤ αποκάλυψε βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την αιματηρή επίθεση που δέχθηκε ο 20χρονος στην Καλαμαριά.

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ έχει καταγραφεί ο νεαρός λίγο μετά την θανάσιμη μαχαιριά που δέχθηκε στον πνεύμονα, να περπατά παραπατώντας. Δευτερόλεπτα αργότερα σωριάζεται δίπλα στον κάδο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ:

Ο νεαρός στο βίντεο είναι μαζί με δύο φίλους του. Όλοι τους φορούν κουκούλες, ενώ μέχρι στιγμής για το συμβάν έχουν γίνει 4 προσαγωγές με τις έρευνες να συνεχίζονται.

«Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο»

Αυτόπτης μάρτυρας συγκλονίζει με την περιγραφή του για τη στιγμή που εντοπίστηκε ο 20χρονος στο οδόστρωματης οδού Αργοναυτών.

ΝΕΚΡΟΣ 20ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτος ο 20χρονος

INTIME NEWS
ΝΕΚΡΟΣ 20ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το σημεί που βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος

INTIME NEWS

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε το βίντεο:

Τι γνωρίζει η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις η ΕΛΑΣ έχει αποκλείσει την εκδοχή του οπαδικού περιστατικού και στρέφει τις έρευνες προς άλλες κατευθύνσεις ενώ προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άγνωστοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν ενέδρα στον 20χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη. Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικού συλλόγου, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια. Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν σε δικογραφία, μαζί με άλλα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Κατέληξε στο νοσοκομείο ο 20χρονος

Ο 20χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός άνδρας έδωσε σκληρή μάχη αλλά τελικά υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του λίγο μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από thestival.gr, ΕΡΤ, Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σκληρό ροκ» Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ: Διαγραφές με μηνύματα σε Δούκα και... διαφωνούντες

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Tι σημαίνει η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο - Η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραπαίει χωρίς το πετρέλαιο, πανηγυρίζει το Κρεμλίνο

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Η προτελευταία αγωνιστική της Super League με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

10:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Κυκλοφόρησε νέο teaser με τη «Vogue» της Μαντόνα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Το ανανεωμένο X-Trail είναι πιο δυναμικό και πιο ψηφιακό

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι παρέδωσαν τις βουλευτικές τους έδρες πριν από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η αλήθεια για τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της Αίγινας - Τι λέει η Περιφέρεια Αττικής

10:42LIFESTYLE

Όσκαρ: Πόσο αξίζει πραγματικά το χρυσό αγαλματίδιο

10:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια - Έφυγε από το ΑΤ Πεύκης

10:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Θα κριθεί από το αποτέλεσμα»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

«Υποψίες» προκαλούν χιλιάδες κινεζικά σκάφη σε σχηματισμούς ανοιχτά της Ταϊβάν

09:59LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Απαντά στις φήμες για τον χωρισμό - «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα»

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που καταρρέει στο οδόστρωμα

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Με διαγραφές και απειλές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου και η σκληρή κόντρα στην Αρκαδία 

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κατεστραμμένος, αλλά ζωντανός «σε κάποια μορφή» ο νέος ηγέτης του Ιράν 

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VLE είναι το νέο μεγάλο πολυμορφικό βαν της Mercedes

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρησμός σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Η σύνδεση με την φωτιά στην Λιέγη

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet - Όλες οι αλλαγές και τι να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που καταρρέει στο οδόστρωμα

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου και η σκληρή κόντρα στην Αρκαδία 

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρησμός σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Η σύνδεση με την φωτιά στην Λιέγη

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία των Ρομά: «Δεν θα φύγεις ζωντανή» - Πώς έδωσαν 20λεπτα για λίρες σε ένα από τα θύματα τους

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κατεστραμμένος, αλλά ζωντανός «σε κάποια μορφή» ο νέος ηγέτης του Ιράν 

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος– «Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο» λέει αυτόπτης μάρτυρας

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Δραματική διάσωση κατοίκων μετά από φωτία σε πολυκατοικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ