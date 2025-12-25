Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία
Αύριο Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου η Αγία Εκκλησία μας γιορτάζει την Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:
- Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι,
Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία
Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου
Κάθε χρόνο στις 26 Δεκεμβρίου η Χριστιανική Εκκλησία τιμά την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού. Οι πιστοί συγκεντρώνονται στις εκκλησίες (Σύναξη) για να αποδώσουν την οφειλόμενη τιμή στο πρόσωπο που γέννησε τον Ιησού Χριστό.
