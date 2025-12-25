Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Κάθε χρόνο στις 26 Δεκεμβρίου η Χριστιανική Εκκλησία τιμά την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού. Οι πιστοί συγκεντρώνονται στις εκκλησίες (Σύναξη) για να αποδώσουν την οφειλόμενη τιμή στο πρόσωπο που γέννησε τον Ιησού Χριστό.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Αύριο Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου η Αγία Εκκλησία μας γιορτάζει την Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου .

