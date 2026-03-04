ΗΠΑ: «Θεϊκό σχέδιο» που συνδέεται με τον Αρμαγεδδώνα ο πόλεμος με το Ιράν

Iρανική σημαία ανάμεσα στα ερείπια ενός αστυνομικού τμήματος που χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026.

Πάνω απο 200 Αμερικανοί ​​στρατιώτες καταγγέλλουν πως οι ανώτεροί τους χρησιμοποίησαν εξτρεμιστική χριστιανική ρητορική για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο στο Ιράν. Στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ φέρεται να επικαλέστηκαν τους βιβλικούς «έσχατους καιρούς» για να δικαιολογήσουν στα στρατεύματα την εμπλοκή τους.

Το Ίδρυμα Θρησκευτικής Ελευθερίας του Στρατού (MRFF) ανέφερε ότι έχει λάβει περισσότερες από 200 καταγγελίες από μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των πεζοναυτών, της αεροπορίας και της διαστημικής δύναμης.

Ένας καταγγέλλων, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως υπαξιωματικός (NCO) σε μια μονάδα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί «ανά πάσα στιγμή για να συμμετάσχει» σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν , δήλωσε στο MRFF σε μια καταγγελία που εξέτασε ο Guardian ότι ο διοικητής «μας είχε προτρέψει να πούμε στα στρατεύματά μας ότι όλα αυτά ήταν «μέρος σχεδίου του Θεού» και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πολυάριθμες παραπομπές από το Βιβλίο της Αποκάλυψης που αναφέρονται στον Αρμαγεδδώνα και την επικείμενη επιστροφή του Ιησού Χριστού».

«Είπε ότι 'ο Πρόεδρος Τραμπ έχει χριστεί από τον Ιησού για να ανάψει τη φωτιά-σήμα στο Ιράν για να προκαλέσει τον Αρμαγεδδώνα και να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στη Γη'», πρόσθεσε ο Υπαξιωματικός. Η καταγγελία του Υπαξιωματικού υποβλήθηκε εκ μέρους 15 στρατιωτών, συμπεριλαμβανομένων 11 Χριστιανών, ενός Μουσουλμάνου και ενός Εβραίου. Η καταγγελία κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά από το MRFF στον Jonathan Larsen , έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο.

«Κάθε φορά που το Ισραήλ ή οι ΗΠΑ εμπλέκονται στη Μέση Ανατολή, ακούμε αυτά τα πράγματα για τους εθνικιστές που έχουν καταλάβει την κυβέρνησή μας και για τον αμερικανικό στρατό μας», δήλωσε στον Guardian ο Μάικι Γουάινσταϊν, πρόεδρος του MRFF, ο οποίος είναι βετεράνος της αεροπορίας.

Οι καταγγέλλοντες «αναφέρουν την απεριόριστη ευφορία των διοικητών τους» οι οποίοι αντιλαμβάνονται έναν «βιβλικά εγκεκριμένο» πόλεμο που είναι σαφώς το αναμφισβήτητο σημάδι της αυξημένης επιρροής των φονταμενταλιστικών απόψεων για τους "Έσχατους Καιρούς", ένα σύστημα ερμηνείας βιβλικών προφητειών, που περιγράφει τα γεγονότα που θα οδηγήσουν στο τέλος του παρόντος κόσμου και τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέσκσεθ, είναι γνωστός για την υιοθέτηση αντίστοιχων θεωριών. Τον Αύγουστο του 2025 αναδημοσίευσε ένα απόσπασμα του CNN στο X που επικεντρώνεται στον πάστορα Doug Wilson, έναν χριστιανό εθνικιστή που συνίδρυσε την Κοινωνία των Μεταρρυθμισμένων Ευαγγελικών Εκκλησιών (CREC) με έδρα το Άινταχο. Στο απόσπασμα, ο Wilson λέει ότι δεν πιστεύει ότι οι γυναίκες πρέπει να κατέχουν ηγετικές θέσεις στον στρατό ή να είναι σε θέση να αναλάβουν υψηλού προφίλ μαχητικούς ρόλους.

«Θα ήθελα να δω αυτό το έθνος να είναι ένα χριστιανικό έθνος και θα ήθελα αυτός ο κόσμος να είναι ένας χριστιανικός κόσμος», είπε ο Γουίλσον.

