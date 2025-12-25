Μόσχα: «Έτοιμη να υπογράψει σύμφωνο μη επίθεσης με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ»

Η Ρωσία είναι έτοιμη να δεσμευτεί για τη σύνταξη ενός αμοιβαίου συμφώνου μη επίθεσης με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου.

«Η προθυμία να επισημοποιηθεί νομικά η απουσία επιθετικών σχεδίων προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ σε αμοιβαία βάση αποτελεί λογική συνέχεια της προσέγγισης αρχών της Ρωσίας», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Η Ρωσία είναι έτοιμη να επισημοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις γραπτώς».

Η δήλωση έρχεται μετά την ενημέρωση του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τις τελευταίες ώρες για την πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις στο Μαϊάμι από τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Χθες, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει σύντομα απάντηση από τη Μόσχα, αναφέροντας λεπτομερώς το κείμενο που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ στο Μαϊάμι, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε συμφωνία για τα αμφισβητούμενα εδάφη του Ντονμπάς και τη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια. Σήμερα, τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι ευχήθηκαν Καλά Χριστούγεννα στον Τραμπ, τον οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος θα ήθελε να συναντήσει για να συζητήσουν το Ντονμπάς.

Ζελένσκι: Μίλησα με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, τους ζήτησα να συγχαρούν τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε «μια εξαιρετική συζήτηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ», τους οποίους ευχαρίστησε σε μια ανάρτηση στο X «για την εποικοδομητική τους προσέγγιση, τη σκληρή δουλειά, τα καλά τους λόγια και τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους στον ουκρανικό λαό». «Εργαζόμαστε πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να φέρουμε πιο κοντά στο τέλος αυτού του βάναυσου ρωσικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα έγγραφα και τα μέτρα είναι ρεαλιστικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα», πρόσθεσε.

«Συζητήσαμε ορισμένες ουσιαστικές λεπτομέρειες της συνεχιζόμενης εργασίας. Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και διαρκή ειρήνη. Πραγματική ασφάλεια, πραγματική ανάκαμψη και πραγματική ειρήνη είναι αυτό που όλοι χρειαζόμαστε: η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και κάθε εταίρος που μας βοηθά. Ελπίζω ότι οι σημερινές συμφωνίες των Χριστουγέννων και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μαζί μου ήταν οι Ρουστέμ Ούμεροφ, Αντρίι Χνάτοφ, Αντρίι Σίμιχα, Σεργκέι Κισλίτσα, Ιχόρ Μπρούσιλο και Ολεξάντρ Μπέβζ. Όλη η διπλωματική μας ομάδα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Συμφωνήσαμε ότι ο Ρουστέμ θα μιλήσει ξανά σήμερα με τον Στιβ και τον Τζάρεντ. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση: να μην χάσουμε ούτε μια μέρα ή μια ευκαιρία που θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Είθε η σημερινή συζήτηση να γίνει ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη».

«Ζήτησα επίσης από τα παιδιά να μεταφέρουν τις χριστουγεννιάτικες ευχές μας στον Ντόναλντ Τραμπ και σε ολόκληρη την οικογένεια Τραμπ», κατέληξε.

