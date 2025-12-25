Μόσχα: «Έτοιμη να υπογράψει σύμφωνο μη επίθεσης με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ»

Ο Ζελένσκι στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του: «Ονειρευόμαστε τον θάνατο (του Πούτιν), αλλά και κάτι μεγαλύτερο, όπως η ειρήνη». Στη συνέχεια ανοίγει την πόρτα για την αποστρατιωτικοποίηση του Ντονμπάς. 

Newsbomb

Μόσχα: «Έτοιμη να υπογράψει σύμφωνο μη επίθεσης με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ»
EPA
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία είναι έτοιμη να δεσμευτεί για τη σύνταξη ενός αμοιβαίου συμφώνου μη επίθεσης με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου.

«Η προθυμία να επισημοποιηθεί νομικά η απουσία επιθετικών σχεδίων προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ σε αμοιβαία βάση αποτελεί λογική συνέχεια της προσέγγισης αρχών της Ρωσίας», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Η Ρωσία είναι έτοιμη να επισημοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις γραπτώς».

Η δήλωση έρχεται μετά την ενημέρωση του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τις τελευταίες ώρες για την πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις στο Μαϊάμι από τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Χθες, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει σύντομα απάντηση από τη Μόσχα, αναφέροντας λεπτομερώς το κείμενο που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ στο Μαϊάμι, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε συμφωνία για τα αμφισβητούμενα εδάφη του Ντονμπάς και τη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια. Σήμερα, τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι ευχήθηκαν Καλά Χριστούγεννα στον Τραμπ, τον οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος θα ήθελε να συναντήσει για να συζητήσουν το Ντονμπάς.

Ζελένσκι: Μίλησα με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, τους ζήτησα να συγχαρούν τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε «μια εξαιρετική συζήτηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ», τους οποίους ευχαρίστησε σε μια ανάρτηση στο X «για την εποικοδομητική τους προσέγγιση, τη σκληρή δουλειά, τα καλά τους λόγια και τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους στον ουκρανικό λαό». «Εργαζόμαστε πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να φέρουμε πιο κοντά στο τέλος αυτού του βάναυσου ρωσικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα έγγραφα και τα μέτρα είναι ρεαλιστικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα», πρόσθεσε.

«Συζητήσαμε ορισμένες ουσιαστικές λεπτομέρειες της συνεχιζόμενης εργασίας. Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και διαρκή ειρήνη. Πραγματική ασφάλεια, πραγματική ανάκαμψη και πραγματική ειρήνη είναι αυτό που όλοι χρειαζόμαστε: η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και κάθε εταίρος που μας βοηθά. Ελπίζω ότι οι σημερινές συμφωνίες των Χριστουγέννων και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μαζί μου ήταν οι Ρουστέμ Ούμεροφ, Αντρίι Χνάτοφ, Αντρίι Σίμιχα, Σεργκέι Κισλίτσα, Ιχόρ Μπρούσιλο και Ολεξάντρ Μπέβζ. Όλη η διπλωματική μας ομάδα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Συμφωνήσαμε ότι ο Ρουστέμ θα μιλήσει ξανά σήμερα με τον Στιβ και τον Τζάρεντ. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση: να μην χάσουμε ούτε μια μέρα ή μια ευκαιρία που θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Είθε η σημερινή συζήτηση να γίνει ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη».

«Ζήτησα επίσης από τα παιδιά να μεταφέρουν τις χριστουγεννιάτικες ευχές μας στον Ντόναλντ Τραμπ και σε ολόκληρη την οικογένεια Τραμπ», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:03ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική δήλωση Τουρκίας: Η Ελλάδα «υπεύθυνη» για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Γάτα που αγνοούνταν για πέντε χρόνια επέστρεψε στην οικογένειά της τα Χριστούγεννα

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Χριστουγεννιάτικη ανατροπή και νίκη των Νικς επί των Καβαλίερς

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:16ΥΓΕΙΑ

Πόσο υγιεινός είναι πραγματικά ο καπνιστός σολομός;

22:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεπτομέρειες για την επιστροφή του Τετέ στην Γκρέμιο, σύμφωνα με βραζιλιάνικο ρεπορτάζ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ την παραμονή Χριστουγέννων στην Αττική - 1,45% των οδηγών πάνω από το όριο

21:56LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγό του

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι: Νεκρός ο διανομέας που συγκρούστηκε με ΙΧ

21:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του αγαπημένου της και έστειλε το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο μήνυμα

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Πατρών-Πύργου: Πληροφορίες για πέντε τραυματίες

21:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 18 της χρόνια η γυμνάστρια Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Έτοιμη να υπογράψει σύμφωνο μη επίθεσης με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Χειροπέδες σε πέντε Ισραηλινούς εποίκους για επίθεση σε σπίτι Παλαιστινίων - Τραυμάτισαν βρέφος οκτώ μηνών

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διανομέας

21:03WHAT THE FACT

Εθισμένοι στις οθόνες: Οι ηλικιωμένοι και όχι τα παιδιά «κολλάνε» περισσότερο στα social media και τα παιχνίδια

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Παρούσες στην χριστουγεννιάτικη λειτουργία της βασιλικής οικογένειας οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγό του

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή - Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι: Νεκρός ο διανομέας που συγκρούστηκε με ΙΧ

21:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 18 της χρόνια η γυμνάστρια Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

20:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σ' αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού με τον σύντροφό της πριν τη θανατηφόρα συντριβή

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

12:47LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

16:14LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παιδιά και τα εγγόνια του

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο απαντά στην ευχή Ζελένσκι, «να πεθάνει ο Πούτιν»: Είναι ανεπαρκής

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Μπρόντγουεϊ: Η Νάλα του «Βασιλιά των Λιονταριών» δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της

15:24LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει για πρώτη φορά τα δύο πρόσθετα δάχτυλα μετά τον ακρωτηριασμό του

21:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του αγαπημένου της και έστειλε το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο μήνυμα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση στα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου από 1η Ιανουαρίου - Ο νέος τιμοκατάλογος

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Γάτα που αγνοούνταν για πέντε χρόνια επέστρεψε στην οικογένειά της τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ