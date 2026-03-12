Ρωσία στον ΟΗΕ: Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν

Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βασίλι Νεμπένζια.

Η δήλωση έγινε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο έναρξης συνομιλιών μετά τις επαφές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες αραβικών χωρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν είχε εκφράσει ετοιμότητα να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, όμως – όπως υποστήριξε – οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν «προμελετημένη και σκόπιμη επίθεση» στις 28 Φεβρουαρίου.

«Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, παρότι το Ιράν είχε δηλώσει πρόθυμο για διάλογο», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του σχεδίου ψηφίσματος που είχε καταθέσει η Ρωσία για τον πόλεμο.

Ο Νεμπένζια πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλει σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης. «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ώστε να βρεθεί διέξοδος από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ολόκληρη η περιοχή, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.