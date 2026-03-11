Ρωσία και Μπαχρέιν καταθέτουν διαφορετικά σχέδια ψηφισμάτων στον ΟΗΕ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε το Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αφορά τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, ενώ – σύμφωνα με πληροφορίες – συγκεντρώνει τη στήριξη μεγάλου αριθμού χωρών.

Το κείμενο αναφέρεται στις πυραυλικές επιθέσεις και στα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδονται στο Ιράν κατά κρατών του Κόλπου και της Ιορδανίας και επαναβεβαιώνει την «ισχυρή υποστήριξη για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία» του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας.

Το σχέδιο ψηφίσματος χαρακτηρίζει τις επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν «κατάφωρες» και σημειώνει ότι συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, εκφράζοντας ταυτόχρονα αλληλεγγύη προς τις χώρες που επλήγησαν και τους πληθυσμούς τους.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά σε επιθέσεις που έπληξαν κατοικημένες περιοχές και πολιτικούς στόχους, προκαλώντας θανάτους αμάχων και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, όπως αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες βασικές υποδομές.

Το ψήφισμα ζητεί επίσης άμεση παύση όλων των επιθέσεων και καλεί την Τεχεράνη να σταματήσει οποιαδήποτε απειλή ή πρόκληση εναντίον γειτονικών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πληρεξουσίων δυνάμεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ενώ επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή απειλής της θαλάσσιας ασφάλειας στο Μπαμπ αλ-Μαντάμπ συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ρωσικό σχέδιο για αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα, η Ρωσία κατέθεσε δικό της σχέδιο ψηφίσματος ζητώντας την άμεση αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το ρωσικό κείμενο επαναβεβαιώνει τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπενθυμίζει το Άρθρο 2(4), το οποίο απαγορεύει τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.

Εκφράζεται επίσης έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή και γίνεται λόγος για την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Το σχέδιο καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές δραστηριότητες και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ ενθαρρύνει την επιστροφή σε διαπραγματεύσεις και διάλογο.

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη προστασίας των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και η σημασία της ασφάλειας όλων των κρατών της Μέσης Ανατολής ως βασικής προϋπόθεσης για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.