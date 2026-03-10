Ρόδος: Ποινές κάθειρξης σε δύο άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη χώρα μας

Snapshot Το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου επέβαλε ποινές κάθειρξης σε δύο άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη Ρόδο.

Ο 43χρονος πρώην λιμενικός καταδικάστηκε σε 24 χρόνια και 6 μήνες κάθειρξη και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ, με εκτιτέα ποινή 20 ετών.

Ο 43χρονος αλλοδαπός συγκατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 23 έτη και 2 μήνες κάθειρξη και πρόστιμο 27.000 ευρώ, επίσης με εκτιτέα ποινή 20 ετών.

Ένας 33χρονος αλλοδαπός κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε το 2021 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, με στοιχεία για οργανωμένη μεταφορά μεταναστών από την Τουρκία στη Ρόδο.

Την Τρίτη 10 Μαρτίου το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου επέβαλλε ποινές κάθειρξης σε έναν 43χρονο (πρώην λιμενικό) και άλλον ένα αλλοδαπό, ως εμπλεκόμενους σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 24 έτη και 6 μήνες (εκτιτέα 20) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο λιμενικό, καθώς επίσης και συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 2 μηνών (εκτιτέα 20) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο αλλοδαπό συγκατηγορούμενό του, ενώ έκρινε αθώο έναν 33χρονο αλλοδαπό.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν διαπίστωσαν επαφές και χρηματικές δοσοληψίες ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες. Οι έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν επίσης, οργανωμένη διαδικασία μεταφοράς και διακίνησης μετανατών από την Τουρκία στο νησί της Ρόδου. Ο 43χρονος Έλληνας που καταδικάστηκε αρνείται εξ αρχής την όποια εμπλοκή στην υπόθεση και φυσικά ότι έχει λάβει έστω και ένα ευρώ από τον συγκεκριμένο αλλοδαπό, ενώ είχε τονίσει ότι ο αλλοδαπός τον ενέπλεξε στην υπόθεση αυτή θέλοντας να τον εκδικηθεί.