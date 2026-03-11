Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

Snapshot Χιόνισε για έβδομη φορά τα τελευταία 40 χρόνια στην αλγερινή πόλη Αΐν Σεφρά, στη Σαχάρα.

Οι θερμοκρασίες στην περιοχή έπεσαν κάτω από το μηδέν, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για χιονόπτωση.

Η τελευταία χιονόπτωση πριν από αυτήν ήταν τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, ενώ πριν το 2016 είχε καταγραφεί το 1979.

Πρόκειται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για τη έβδομη φορά τα τελευταία 40 χρόνια που το χιόνι επισκέπτεται την περιοχή, με την τελευταία να καταγράφεται τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.

Πριν το 2016, η τελευταία καταγραφή χιονιού στην Αΐν Σεφρά ήταν το 1979, ωστόσο την τελευταία δεκαετία το φαινόμενο εμφανίζεται συχνότερα.

Η πόλη, γνωστή ως «πύλη της ερήμου», βρίσκεται στο βόρειο όριο της Σαχάρας, κοντά στα βουνά Άτλας, κάτι που δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για αυτό το ασυνήθιστο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο.

Παρά τον ενθουσιασμό των κατοίκων, η χιονόπτωση ήταν μικρή και το χιόνι αναμένεται να λιώσει εξίσου γρήγορα όπως έπεσε.