Κοινή επίθεση Ιράν – Χεζμπολάχ σε πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν κοινή επιχείρηση διάρκειας πέντε ωρών εναντίον περισσότερων από 50 στόχων στο Ισραήλ, με πυραύλους και drones, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις και ενεργοποίησε την αντιαεροπορική άμυνα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κοινή επίθεση Ιράν – Χεζμπολάχ σε πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση με το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που αποτελεί σύμμαχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εναντίον του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

«Η από κοινού και ολοκληρωμένη επιχείρηση του σώματος των Φρουρών και της λιβανικής αντίστασης» συμπεριέλαβε «συνεχές πυρ για περίοδο πέντε ωρών» με πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον «50 και πλέον στόχων» στην ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποιεί ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την ισραηλινή επικράτεια και ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτισή τους, ενώ ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν πως άκουσαν εκρήξεις από την Ιερουσαλήμ.

«Πριν από λίγο» οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν μέσω Telegram, καλώντας τους κατοίκους περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο να πάνε στα καταφύγια και προσθέτοντας ότι «επιχειρούν συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στα όριά του» – Αινιγματικός για το τέλος του πολέμου

02:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός από την επίθεση σε δύο τάνκερ στα ανοιχτά του Ιράκ – Έρευνες για αγνοούμενους ναυτικούς

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή επίθεση Ιράν – Χεζμπολάχ σε πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία στον ΟΗΕ: Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

00:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα «φίνα κορίτσια»: «Όλοι δίπλα σας για την κατάκτηση του Challenge Cup»

00:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Φωτιά σε κατάστημα μοτοσικλετών στη Βάρης – Κορωπίου

23:58WHAT THE FACT

Πώς τα μπονσάι σώζουν τα δάση της Γης από την εξαφάνιση

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Βασίλισσα» Ρεάλ και Παρί πέντε «αστέρων» - Συνεχίζει τα θαύματα η Μπόντο!

23:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη tik toker αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σοβαρή απώλεια ακοής στα 23 της

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δήλωνε άστεγος αλλά ο έλεγχος έβγαλε... λαβράκι εκατομμυρίων

23:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η επίσκεψη στον γυναικολόγο που προβλημάτισε τους followers - «Βροχή» τα σχόλια

23:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός 3-2: Η κούπα στη Γλυφάδα με τον κόσμο να κοχλάζει!

23:29TRAVEL

Γιατί οι αεροπορικές «μισούν» τους επιβάτες της...«οικονομικής θέσης»;

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απαιτεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Γυναικών: «Βαριά» ήττα στην Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ομοβροντία Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε - Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός από την επίθεση σε δύο τάνκερ στα ανοιχτά του Ιράκ – Έρευνες για αγνοούμενους ναυτικούς

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγχυση στα Χανιά από email για προσκλητήριο σε εθελοντές εφέδρους

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η πραγματική προέλευση του ίσως δεν είναι αυτή που πιστεύαμε

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δήλωνε άστεγος αλλά ο έλεγχος έβγαλε... λαβράκι εκατομμυρίων

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή επίθεση Ιράν – Χεζμπολάχ σε πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

02:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ