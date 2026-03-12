Κοινή επίθεση Ιράν – Χεζμπολάχ σε πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση με το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που αποτελεί σύμμαχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εναντίον του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

«Η από κοινού και ολοκληρωμένη επιχείρηση του σώματος των Φρουρών και της λιβανικής αντίστασης» συμπεριέλαβε «συνεχές πυρ για περίοδο πέντε ωρών» με πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον «50 και πλέον στόχων» στην ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποιεί ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την ισραηλινή επικράτεια και ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτισή τους, ενώ ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν πως άκουσαν εκρήξεις από την Ιερουσαλήμ.

«Πριν από λίγο» οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν μέσω Telegram, καλώντας τους κατοίκους περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο να πάνε στα καταφύγια και προσθέτοντας ότι «επιχειρούν συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».