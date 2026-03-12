Τραμπ: «Το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στα όριά του» – Αινιγματικός για το τέλος του πολέμου

Το Ιράν βρίσκεται «σχεδόν στα όριά του», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτό «δεν σημαίνει πως θα τελειώσουμε την υπόθεση άμεσα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι «τα Στενά είναι σε πολύ καλή κατάσταση», αναφερόμενος προφανώς στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ερωτηθείς για πληροφορίες περί πιθανής ιρανικής επίθεσης στην Καλιφόρνια, ο Τραμπ είπε ότι το θέμα εξετάζεται, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Συμβαίνουν πολλά πράγματα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αντιμετωπίζουμε όπως έρχονται», ανέφερε.

??❌?? — President Trump on Iran:

They are pretty much at the end of the line. It doesn't mean we're going to end it immediately.



The straits are in great shape. We've knocked out all of their boats. They have some missiles, but not very many.



I think we're in very good shape. pic.twitter.com/Tdogjc7b6L

— Dark State Analyst (@Dark_S_Analyst) March 12, 2026



Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν «όλους» τους πυρήνες που συνδέονται με το Ιράν και ενδέχεται να λειτουργούν ως τρομοκρατικά «sleeping cells» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επανέλαβε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα ήθελε να δει μια νέα ηγεσία στην Τεχεράνη, η οποία – όπως είπε – «να ξέρει τι κάνει και να μπορεί να χτίσει μια χώρα».

Ο Τραμπ επανέφερε και την προειδοποίηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν «τμήματα της Τεχεράνης και άλλες περιοχές» με τρόπο που θα καθιστούσε αδύνατη την ανοικοδόμηση της χώρας, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί».

«Θα μπορούσαμε να καταστρέψουμε την ηλεκτρική τους υποδομή μέσα σε μία ώρα», είπε, προσθέτοντας ότι «πολλοί λένε πως ο πόλεμος έχει ήδη κερδηθεί».