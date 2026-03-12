Κυβερνοεπίθεση στη Stryker – Την ευθύνη ανέλαβε ομάδα που συνδέεται με το Ιράν

Σοβαρή κυβερνοεπίθεση δέχθηκαν τα παγκόσμια δίκτυα της Stryker, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιατρικών συσκευών στον κόσμο, με ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ομάδα Handala, η οποία έχει κατά καιρούς εμφανιστεί να δρα με δεσμούς με την Τεχεράνη. Σε μήνυμά της υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί αντίποινα για τον θάνατο περισσότερων από 170 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους μαθήτριες, έπειτα από πλήγμα σε σχολείο στην πόλη Μιναμπ στο νότιο Ιράν, την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Οι χάκερ υποστηρίζουν ότι απέσπασαν περίπου 50 terabytes δεδομένων της εταιρείας, τα οποία – όπως ανέφεραν – «βρίσκονται πλέον στα χέρια των ελεύθερων ανθρώπων του κόσμου».

Η ομάδα προειδοποίησε ακόμη ότι η επίθεση αυτή «σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στον κυβερνοπόλεμο».