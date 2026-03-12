Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου – Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά την Πέμπτη (12/3), με το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και την Ελλάδα, να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για τον πόλεμο με το Ιράν εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά.

Στις συναλλαγές στα χρηματιστήρια της Ασίας, το Brent παράδοσης Απριλίου διαπραγματευόταν στα 100,474 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 8,494 δολαρίων ή 9,23%. Σε μηνιαία βάση καταγράφει κέρδη 44,98%, ενώ σε ετήσια βάση η άνοδος φτάνει το 40,56%.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI (Crude Oil) παράδοσης Απριλίου διαμορφωνόταν στα 94,914 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 7,664 δολαρίων ή 8,78% σε ημερήσια βάση. Σε μηνιαίο επίπεδο ενισχύεται κατά 48,45%, ενώ σε ετήσια βάση σημειώνει άνοδο 40,28%.

Η άνοδος σημειώνεται παρά τη συντονισμένη κίνηση μεγάλων οικονομιών να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τους φόβους για διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά.

Συγκεκριμένα, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) ενέκρινε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με τις χώρες-μέλη να σχεδιάζουν την απελευθέρωση περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αποδεσμεύσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές στην παγκόσμια αγορά.

Σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Ιράκ διέκοψε τη λειτουργία των πετρελαϊκών του τερματικών, μετά την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια σε ιρακινά ύδατα, γεγονός που υπογραμμίζει τους αυξημένους κινδύνους για την ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να διαμήνυσε μέσω διαμεσολαβητών ότι για να εξεταστεί ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγγυηθούν πως ούτε οι ίδιες ούτε το Ισραήλ θα πραγματοποιήσουν μελλοντικά πλήγματα εναντίον του — κάτι που εκτιμάται ότι η Ουάσιγκτον δύσκολα θα αποδεχθεί.

Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για εμπορικά πλοία που έχουν πληγεί ανοιχτά των ιρανικών ακτών.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου της Μέσης Ανατολής να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή τους, γεγονός που εντείνει περαιτέρω τη στενότητα στην παγκόσμια αγορά.