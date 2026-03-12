Σαν σήμερα 12 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Μαρτίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 12 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Μαρτίου.

  • 1888 - Η πόλη της Νέας Υόρκης βιώνει τη δριμύτερη χιονοθύελλα στην ιστορία της, η οποία κοστίζει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και προκαλεί υλικές ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων.
  • 1910 - Καθελκύεται στο Λιβόρνο το ελληνικό θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ.
  • 1947 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν παρουσιάζει το «Δόγμα Τρούμαν» για την «καταπολέμηση του κομουνισμού». Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων και ένταξη της χώρας στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, καθώς και την έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας.
  • 1964 - Δεκάδες χιλιάδες Αθηναίοι παρακολουθούν τη νεκρική πομπή του βασιλιά Παύλου της Ελλάδας από τη Μητρόπολη μέχρι το Τατόι.
  • 1989 - Ο Άγγλος μηχανικός υπολογιστών Τιμ Μπέρνερς - Λι προτείνει τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), που θα οδηγήσει στην εκρηκτική ανάπτυξη του Ίντερνετ.
  • 2000 - Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' ζητά συγγνώμη από όσους στο παρελθόν υπέστησαν διώξεις στο όνομα του χριστιανισμού.
  • 2005 - Ο Κάρολος Παπούλιας αναλαμβάνει Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

05:08WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:46ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνατότητες μέρα με τη μέρα»

04:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου – Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού

03:34ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση στη Stryker – Την ευθύνη ανέλαβε ομάδα που συνδέεται με το Ιράν

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στα όριά του» – Αινιγματικός για το τέλος του πολέμου

02:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός από την επίθεση σε δύο τάνκερ στα ανοιχτά του Ιράκ – Έρευνες για αγνοούμενους ναυτικούς

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή επίθεση Ιράν – Χεζμπολάχ σε πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία στον ΟΗΕ: Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

00:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα «φίνα κορίτσια»: «Όλοι δίπλα σας για την κατάκτηση του Challenge Cup»

00:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Φωτιά σε κατάστημα μοτοσικλετών στη Βάρης – Κορωπίου

23:58WHAT THE FACT

Πώς τα μπονσάι σώζουν τα δάση της Γης από την εξαφάνιση

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Βασίλισσα» Ρεάλ και Παρί πέντε «αστέρων» - Συνεχίζει τα θαύματα η Μπόντο!

23:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη tik toker αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σοβαρή απώλεια ακοής στα 23 της

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δήλωνε άστεγος αλλά ο έλεγχος έβγαλε... λαβράκι εκατομμυρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συντονισμένη επίθεση Ιράν και Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ – Νύχτα-κόλαση σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Περσικό Κόλπο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δήλωνε άστεγος αλλά ο έλεγχος έβγαλε... λαβράκι εκατομμυρίων

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός από την επίθεση σε δύο τάνκερ στα ανοιχτά του Ιράκ – Έρευνες για αγνοούμενους ναυτικούς

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

04:46ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνατότητες μέρα με τη μέρα»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Βασίλισσα» Ρεάλ και Παρί πέντε «αστέρων» - Συνεχίζει τα θαύματα η Μπόντο!

03:34ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ