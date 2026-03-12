Σαν σήμερα 12 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Μαρτίου.
- 1888 - Η πόλη της Νέας Υόρκης βιώνει τη δριμύτερη χιονοθύελλα στην ιστορία της, η οποία κοστίζει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και προκαλεί υλικές ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων.
- 1910 - Καθελκύεται στο Λιβόρνο το ελληνικό θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ.
- 1947 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν παρουσιάζει το «Δόγμα Τρούμαν» για την «καταπολέμηση του κομουνισμού». Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων και ένταξη της χώρας στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, καθώς και την έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας.
- 1964 - Δεκάδες χιλιάδες Αθηναίοι παρακολουθούν τη νεκρική πομπή του βασιλιά Παύλου της Ελλάδας από τη Μητρόπολη μέχρι το Τατόι.
- 1989 - Ο Άγγλος μηχανικός υπολογιστών Τιμ Μπέρνερς - Λι προτείνει τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), που θα οδηγήσει στην εκρηκτική ανάπτυξη του Ίντερνετ.
- 2000 - Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' ζητά συγγνώμη από όσους στο παρελθόν υπέστησαν διώξεις στο όνομα του χριστιανισμού.
- 2005 - Ο Κάρολος Παπούλιας αναλαμβάνει Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
