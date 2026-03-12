Λίβανος: Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο πλαίσιο της νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα από τα πλήγματα φαίνεται να στόχευσε όχημα στην περιοχή Ράμλετ αλ Μπάιντα, στη παραλιακή ζώνη της Βηρυτού, νότια του κέντρου της πόλης. Πρόκειται για την παραλία που εκτείνεται κατά μήκος της πρωτεύουσας, από τα νότια προάστια της Νταχίγε προς το αεροδρόμιο.

Israeli ?? drone struck a vehicle in Ramlet Al Baida Beirut Lebanon ??



Ramlet Al Baida houses many displaced people, some of whom are sleeping on the streets, which is why there are a large number of injured and victimshttps://t.co/7OPsSUFvIB https://t.co/vXQwGQvKTe pic.twitter.com/QUI2AKXrD5

— Saad Abedine (@SaadAbedine) March 11, 2026



Η πρόσβαση στο σημείο έχει περιοριστεί από τον λιβανέζικο στρατό, λόγω κινδύνου από πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί.

Η περιοχή φιλοξενεί μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων, πολλοί από τους οποίους έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο ακόμη και στις παραλίες της πόλης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το τελευταίο πλήγμα, ενώ έχουν αναφερθεί και αρκετοί τραυματισμοί.

Reportedly ongoing attacks on Beirut's southern suburbs pic.twitter.com/E0AO1DJCei

— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 11, 2026



Οι επιδρομές ξεκίνησαν με τέσσερα σχεδόν ταυτόχρονα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων στην περιοχή.

Οι επιθέσεις σημειώνονται την ώρα που η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις εκτοξεύσεις ρουκετών και άλλων βλημάτων προς το βόρειο Ισραήλ.