Λίβανος: Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού
Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, με τουλάχιστον έξι νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ ένα από τα πλήγματα φέρεται να στόχευσε όχημα κοντά στην παραλιακή περιοχή Ράμλετ αλ Μπάιντα.
Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο πλαίσιο της νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα από τα πλήγματα φαίνεται να στόχευσε όχημα στην περιοχή Ράμλετ αλ Μπάιντα, στη παραλιακή ζώνη της Βηρυτού, νότια του κέντρου της πόλης. Πρόκειται για την παραλία που εκτείνεται κατά μήκος της πρωτεύουσας, από τα νότια προάστια της Νταχίγε προς το αεροδρόμιο.
Η πρόσβαση στο σημείο έχει περιοριστεί από τον λιβανέζικο στρατό, λόγω κινδύνου από πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί.
Η περιοχή φιλοξενεί μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων, πολλοί από τους οποίους έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο ακόμη και στις παραλίες της πόλης.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το τελευταίο πλήγμα, ενώ έχουν αναφερθεί και αρκετοί τραυματισμοί.
Οι επιδρομές ξεκίνησαν με τέσσερα σχεδόν ταυτόχρονα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων στην περιοχή.
Οι επιθέσεις σημειώνονται την ώρα που η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις εκτοξεύσεις ρουκετών και άλλων βλημάτων προς το βόρειο Ισραήλ.