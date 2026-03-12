CENTCOM: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνατότητες μέρα με τη μέρα»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την καταστροφή ιρανικών στρατιωτικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων ένα C-130 Hercules, ένα P-3 Orion και ένα Ilyushin Il-76.

Στο μήνυμα που συνοδεύει το υλικό, η CENTCOM αναφέρει ότι το Ιράν χάνει σταδιακά σημαντικό μέρος των αεροπορικών του δυνατοτήτων.

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026



«Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνατότητες μέρα με τη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν περιορίζονται μόνο στην άμυνα απέναντι στις ιρανικές απειλές, αλλά τις αποδομούν συστηματικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.