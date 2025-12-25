Ζαχάροβα: Αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας επέκρινε τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν αυτή την πρόοδο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ρωσία διαπιστώνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
«Στη διαπραγματευτική διαδικασία για τη διευθέτηση της ουκρανικής σύγκρουσης –εννοώ τη διαπραγματευτική διαδικασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες– υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», ανέφερε.
Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι χώρες της Δυτικής Ευρώπης επιχειρούν να υπονομεύσουν αυτή την πρόοδο και υπαινίχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αντιδράσουν απέναντι σε τέτοιες κινήσεις.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
14:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!
14:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλάζι στη Λέρο: Το «έστρωσε» ανήμερα Χριστούγεννα
13:50 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων οι τηλεθεατές
17:42 ∙ WHAT THE FACT