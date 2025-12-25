Ζαχάροβα: Αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

Η Ρωσία διαπιστώνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Στη διαπραγματευτική διαδικασία για τη διευθέτηση της ουκρανικής σύγκρουσης –εννοώ τη διαπραγματευτική διαδικασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες– υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», ανέφερε.

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι χώρες της Δυτικής Ευρώπης επιχειρούν να υπονομεύσουν αυτή την πρόοδο και υπαινίχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αντιδράσουν απέναντι σε τέτοιες κινήσεις.

