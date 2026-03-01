Ισραήλ: Τουλάχιστον εννιά νεκροί σε ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπεΐτ Σεμές

Ακόμα 27 άτομα τραυματίστηκαν - Ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ισραήλ: Τουλάχιστον εννιά νεκροί σε ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπεΐτ Σεμές
Τουλάχιστον εννιά άτομα σκοτώθηκαν και ακόμα 27 περίπου τραυματίστηκαν έπειτα από ιρανική βαλλιστική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπεΐτ Σεμές στο κεντρικό Ισραήλ, 30 χιλιόμετρα (19 μίλια) δυτικά της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Το κτίριο που χτυπήθηκε κατέρρευσε μετά από άμεσο χτύπημα από ιρανικό πύραυλο, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Magen David Adom, Ζάκι Χέλερ, σε τηλεοπτική δήλωσή του, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς, λέγοντας «τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε άμεσο χτύπημα στο Μπεΐτ Σεμές».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση στο Telegram ότι έχει αποστείλει στο σημείο δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, μαζί με ιατρικές ομάδες και ένα ελικόπτερο για την απομάκρυνση των θυμάτων.

