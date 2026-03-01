Ισραήλ: Τουλάχιστον εννιά νεκροί σε ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπεΐτ Σεμές

Τουλάχιστον εννιά άτομα σκοτώθηκαν και ακόμα 27 περίπου τραυματίστηκαν έπειτα από ιρανική βαλλιστική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπεΐτ Σεμές στο κεντρικό Ισραήλ, 30 χιλιόμετρα (19 μίλια) δυτικά της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Το κτίριο που χτυπήθηκε κατέρρευσε μετά από άμεσο χτύπημα από ιρανικό πύραυλο, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια.

Four people were killed by an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh, Magen David Adom says.



Footage shows the moment of the impact. pic.twitter.com/tJHgxJoTae — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Magen David Adom, Ζάκι Χέλερ, σε τηλεοπτική δήλωσή του, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς, λέγοντας «τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε άμεσο χτύπημα στο Μπεΐτ Σεμές».

First responders say they are treating some 20 people who were injured by a ballistic missile impact in Beit Shemesh.



Among the injuries are children, including a girl in serious condition. pic.twitter.com/4Tegga3aTy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση στο Telegram ότι έχει αποστείλει στο σημείο δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, μαζί με ιατρικές ομάδες και ένα ελικόπτερο για την απομάκρυνση των θυμάτων.

Footage shows the aftermath of the Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh which killed at least six and wounded over 20.



The video shows that the missile caused extensive damage to a bomb shelter.



The Home Front Command is set to investigate the circumstances of the… pic.twitter.com/bVj7QIvodO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

Διαβάστε επίσης