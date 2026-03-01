ΟΠΕΚ+: Αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου εν μέσω διακοπών στις εξαγωγές από τον πόλεμο στο Ιράν

Με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι 8 χώρες της ομάδας OPEC+ η οποία περιλαμβάνει τους βασικούς παραγωγούς πετρελαίου καθώς και πολλά κράτη του Κόλπου που επλήγησαν από τις πυραυλικές επιθέσεις συμφώνησαν σε μια «προσαρμογή παραγωγής» 206.000 βαρελιών την ημέρα (bpd). «Αυτή η προσαρμογή θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Το κείμενο δεν ανέφερε ρητά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στο Ιράν, αλλά επικαλέστηκε «τις σταθερές παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές και τα τρέχοντα υγιή θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς» ως λόγους για την αύξηση.

Πριν από τη συνάντηση του Σαββατοκύριακου, οι ειδικοί είχαν προβλέψει μια πιο μέτρια αύξηση 137.000 βαρελιών την ημέρα. Ωστόσο, ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad Energy, προειδοποίησε ότι η συμφωνηθείσα αύξηση ενδεχομένως να μην είναι αρκετά μεγάλη για να αποτρέψει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου από την σύγκρουση στο Ιράν κατά την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα.

Επεσήμανε την πιθανότητα το Ιράν να στοχεύσει το Στενό του Ορμούζ, μια βασική πλωτή οδό μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου μέσω θαλάσσης, ως αντίποινα.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει ιστορικό αύξησης της παραγωγής πετρελαίου για να μετριάσει τις διαταραχές, αλλά οι αναλυτές ανέφεραν ότι ο οργανισμός έχει επί του παρόντος μικρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να προσθέσει στην προσφορά, εκτός από τον ηγέτη του, τη Σαουδική Αραβία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επίσης θα δυσκολευτούν να εξάγουν πετρέλαιο μέχρι να επιστρέψει η ναυσιπλοΐα στον Κόλπο στο φυσιολογικό.

Το Ριάντ έχει αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, δήλωσαν πηγές στο Reuters. Οι μεταφορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν σταματήσει από το Σάββατο, αφού οι πλοιοκτήτες έλαβαν προειδοποίηση από το Ιράν που ανέφερε ότι η περιοχή έκλεισε για τη ναυσιπλοΐα.

Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,73 δολάρια ή 2,45%, κλείνοντας στα 72,48 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, εν μέσω φόβων για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και διαταραχές στον εφοδιασμό μέσω του Ορμούζ, της σημαντικότερης πετρελαϊκής οδού στον κόσμο — που αντιστοιχεί σε πάνω από το 20% της παγκόσμιας διαμετακόμισης πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 1,81 δολάρια ή 2,78%, κλείνοντας στα 67,02 δολάρια.

Οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής έχουν προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον ότι ένας πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι , δήλωσε η βετεράνος αναλύτρια του ΟΠΕΚ, Χέλιμα Κροφτ, στην RBC. Αναλυτές της Barclays δήλωσαν επίσης ότι οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν στα 100 δολάρια.

Η Κροφτ δήλωσε ότι ο αντίκτυπος στην αγορά από οποιαδήποτε μεγάλη αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ θα είναι περιορισμένος λόγω έλλειψης παραγωγικής ικανότητας εκτός Σαουδικής Αραβίας. Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν μόνο οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ — Σαουδική Αραβία, Ρωσία, ΗΑΕ, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν. Ο ΟΠΕΚ+ είναι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, αλλά οι περισσότερες αλλαγές στην παραγωγή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει από τα οκτώ μέλη.

Τα οκτώ μέλη αύξησαν τις ποσοστώσεις παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, περίπου το 3% της παγκόσμιας ζήτησης, πριν διακόψουν τις αυξήσεις για τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026 λόγω εποχικής αδυναμίας

Διαβάστε επίσης