Συγκλονίζει ο Trannos για την επίθεση στο Ντουμπάι - «Έπεσε πύραυλος στα 500μ. από εκεί που έμενα»

Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή πήρε θέση ο γνωστός τράπερ Trannos, αποκαλύπτοντας ότι αναχώρησε από το Ντουμπάι, λίγες ώρες πριν την έναρξη των πυραυλικών επιθέσεων. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, βρέθηκε κοντά στον κίνδυνο, αφού ο τελευταίος πύραυλος έπεσε 500 μέτρα από το σημείο που διέμενε.

Η ανάρτηση του τράπερ

«Καλησπέρα σε όλους, παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη μέση ανατολή και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι, ειλικρινά γλίτωσα για μια ημέρα… Επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν σήμερα 28… Τι να σας πω, ότι ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε κυριολεκτικά από εκεί που έμενα ήταν στα 500 μέτρα; Εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου ή όχι, που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς και εννοείται εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση. Δεν διανοείται το κεφάλι μου το 2025 και το 2026 και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει η λέξη πόλεμος… ΦΤΑΝΕΙ πια. Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;» έγραψε ο Trannos στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

