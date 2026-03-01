Βέλγιο: Αναχαίτισε πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας με τη συνδρομή της Γαλλίας

  • Οι βελγικές ειδικές δυνάμεις αναχαίτισαν δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Βόρεια Θάλασσα και θα το συλλάβουν στο λιμάνι του Ζέεμπρίγκε.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γαλλία, που συνέβαλε μέσω του Πολεμικού Ναυτικού της με ελικόπτερα.
  • Ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων της ΕΕ στις εξαγωγές πετρελαίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει εκατοντάδες πλοία αυτού του στόλου στη μαύρη λίστα με στόχο να αποδυναμώσει τη ρωσική χρηματοδότηση του πολέμου.
  • Οι ευρωπαϊκές χώρες της G7 και οι χώρες της Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας συντονίζουν τις ενέργειές τους για την αυστηρή εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Οι ειδικές δυνάμεις του Βελγίου αναχαίτισαν στη διάρκεια της νύχτας πλοίο που ανήκει στον λεγόμενο "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας και οι Βρυξέλλες θα συλλάβουν το πλοίο μετά την άφιξή του σε λιμάνι, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.

Παράλληλα, τη συμβολή της Γαλλίας στην αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Σήμερα ένα πλοίο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας αναχαιτίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα», έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό στο X, ευχαριστώντας τις βελγικές ειδικές δυνάμεις για τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό και το θάρρος» τους.

Ο υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν είχε διευκρινίσει σε προηγούμενο μήνυμα πως το δεξαμενόπλοιο «συνοδεύεται προς το λιμάνι του Ζέεμπρίγκε, όπου και «θα συλληφθεί».

Ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας

Η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν στόλο γερασμένων, αδιαφανούς ιδιοκτησίας, δεξαμενόπλοιων προκειμένου να παρακάμψει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε εκατοντάδες τέτοια πλοία στη μαύρη λίστα προκειμένου να αποδυναμώσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

«Οι κυρώσεις δεν έχουν νόημα αν δεν εφαρμόζονται. Σήμερα τις εφαρμόσαμε», δήλωσε ο Πρεβό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πλοίο μπορούσε να πλέει υπό ψεύτικη σημαία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με εταίρους του Βελγίου, χώρες της G7, της Βόρειας και της Βαλτικής θάλασσας και σε συντονισμό με τη Γαλλία, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στη σημερινή αναχαίτιση από τις βελγικές ειδικές δυνάμεις δεξαμενόπλοιου που ανήκει στον "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας, δημοσιεύοντας και βίντεο από το ρεσάλτο.

«Ισχυρό πλήγμα για τον σκιώδη στόλο: στη Βόρεια Θάλασσα, τα ελικόπτερά μας του εθνικού Πολεμικού Ναυτικού συνέβαλαν τη νύχτα στην επιβίβαση των βελγικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις», δήλωσε στην πλατφόρμα X λίγο μετά την ανακοίνωση της αναχαίτισης του πλοίου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό.

«Οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αποκόψουν τις πηγές χρηματοδότησης του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάζοντάς την να τηρήσει τις κυρώσεις», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

