Ρωσικό drone προσέγγισε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλς ντε Γκωλ στη Σουηδία

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι του Μάλμε, όταν ένα ρωσικό drone προσέγγισε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλς ντε Γκωλ ενώ αυτό βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Σουηδία. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να απογειώθηκε από ρωσικό πλοίο που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, κατευθυνόμενο προς το γαλλικό σκάφος την ώρα που το τελευταίο συμμετείχε σε προγραμματισμένη στρατηγική άσκηση.

Η ηλεκτρονική απάντηση της Σουηδίας

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν άμεσα το ίχνος του drone και ενεργοποίησαν ηλεκτρονικά αντίμετρα (jamming) για να διακόψουν τον έλεγχό του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παρέμβαση ήταν αποτελεσματική, καθώς το drone εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Παραμένει πάντως αδιευκρίνιστο αν το σκάφος κατάφερε να επιστρέψει στο ρωσικό πλοίο ή αν συνετρίβη στη θάλασσα μετά την απώλεια του σήματος.

Στρατηγική ένταση στη Βαλτική

Όπως ανακοινώθηκε, το περιστατικό υπογραμμίζει την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς η Ρωσία εντείνει την παρακολούθηση των νατοϊκών δυνάμεων. Η παρουσία του Σαρλς ντε Γκωλ στη Σουηδία αποτελεί ισχυρό μήνυμα στρατιωτικής συνεργασίας, γεγονός που φαίνεται να προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Μόσχας. Οι σουηδικές αρχές εξετάζουν το συμβάν ως μια προσπάθεια συλλογής πληροφοριών και δοκιμής των αντανακλαστικών της αεράμυνας του λιμανιού.

