Στη Βαλτική και τον Ατλαντικό το «Σαρλ ντε Γκωλ», εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας για τη Γροιλανδία

«Ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, μαροκινά, βρετανικά, νορβηγικά, δανικά, γερμανικά πολεμικά πλοία θα ενισχύσουν τη γαλλική Task Force (Δύναμη Κρούσης)» κατά την ανάπτυξή της, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων

Φωτ. Αρχείου - Το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στα ανοιχτά της Γαλλίας, στις 18 Νοεμβρίου 2018. 

AFP POOL/Christophe Simon μέσω ΑΡ
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» και η συνοδεία του άρχισαν να αναπτύσσονται στον Βόρειο Ατλαντικό και στη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας, σε ένα πλαίσιο αστάθειας λόγω της Ρωσίας και μετά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Το πλοίο, το οποίο απέπλευσε στις 27 Ιανουαρίου από την Τουλόν και μετείχε στην μεγάλη άσκηση «Orion 26» που διεξήγαγε η Γαλλία, συνεχίζει την «αποστολή Lafayette 2» στον Βόρειο Ατλαντικό, προτού πλεύσει προς τη Μεσόγειο.

Στις 25 Φεβρουαρίου αναμένεται να φτάσει στο σουηδικό λιμάνι Μάλμε, όπου και θα βρίσκεται για μερικές ημέρες, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, σύμφωνα με το σουηδικό υπουργείο Άμυνας.

Στη διάρκεια της ανάπτυξής της, αυτή η γαλλική αεροναυτική δύναμη αναμένεται να μετάσχει στην αποστολή του NATO «Φρουρός της Βαλτικής» (Baltic Sentry). Αυτή έχει στόχο την αποτροπή των απειλών κατά των υποθαλάσσιων υποδομών μετά το κόψιμο καλωδίων για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι ενορχηστρώθηκε από τη Μόσχα.

Θα μετάσχει επίσης στις ασκήσεις του NATO Ακλόνητο Βέλος (Steadfast Dart) στη Βαλτική Θάλασσα, Χτύπημα του Ποσειδώνα (Neptune Strike), όπως και Ψυχρή Απάντηση (Cold Response), μια πολυεθνική άσκηση που διοργανώνει η Νορβηγία.

Η ανάπτυξη αυτή, που προβλέπεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχεται την ώρα που το NATO θέλει να ξεκινήσει την αποστολή του Αρκτικός Φρουρός (Arctic Sentry) που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, σε μια κίνηση που έχει στόχο ιδιαίτερα να καθησυχάσει την Ουάσινγκτον.

Σε αυτήν την περιοχή επιχειρούν τακτικά τα ρωσικά υποβρύχια του στόλου του Βορρά ή του στόλου της Βαλτικής.

Η γαλλική αεροναυτική ομάδα περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο και τα αεροσκάφη του, αλλά και διάφορα πλοία συνοδείας και υποστήριξης, όπως για παράδειγμα φρεγάτες, ένα πλοίο ανεφοδιασμού, ένα επιθετικό υποβρύχιο. Πέραν των σημαντικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων της, χρησιμεύει επίσης ως εργαλείο στρατηγικής και διπλωματικής επικοινωνίας.

«Ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, μαροκινά, βρετανικά, νορβηγικά, δανικά, γερμανικά πολεμικά πλοία θα ενισχύσουν τη γαλλική Task Force (Δύναμη Κρούσης)» κατά την ανάπτυξή της, σύμφωνα με το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

