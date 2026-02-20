Συνάντηση των ΥΠΕΞ Βρετανίας και ΗΠΑ καθώς ο Τραμπ θέλει βρετανικές βάσεις για το χτύπημα στο Ιράν

Κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας και των ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε μέχρι στιγμής να πάρει το πράσινο φως από το Λονδίνο για στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το Sky News, μέχρι στιγμής η Βρετανία δεν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν μία βρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία και μια άλλη στο Γκλόστερσαϊρ για να επιτεθούν στο Ιράν. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν

Η Βρετανία εμποδίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές της βάσεις για ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση του Λονδίνου εκτιμά ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν επιθυμεί να εμπλακεί η χώρα.

Ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα, επικρίνοντας το σχέδιο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για την επίλυση μιας μακροχρόνιας διαμάχης σχετικά με μια στρατηγικής σημασίας αλυσίδα νησιών στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Λευκός Οίκος καταρτίζει σχέδια για πιθανό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν τη χρήση της βάσης της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στο RAF Fairford στην Αγγλία, προκεχωρημένης βάσης επιχειρήσεων για τα βαρέα αμερικανικά βομβαρδιστικά, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου.

Ο Τραμπ φέρεται να συνομίλησε με τον Στάρμερ το βράδυ της Τρίτης για τα σχέδια, με Βρετανούς αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχία ότι η παραχώρηση άδειας χρήσης των βάσεων της RAF για στρατιωτική επίθεση ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ευθέως στη βάση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία, τμήμα των Chagos Islands στον Ινδικό Ωκεανό, σχεδόν 6.000 μίλια από τη Βρετανία, καθώς και στη RAF Fairford.

Όπως είπε, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες για πλήγμα κατά του Ιράν, εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τις ΗΠΑ.

«Εάν το Ιράν επιλέξει να μην προχωρήσει σε συμφωνία, ίσως καταστεί αναγκαίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία και το αεροδρόμιο στο Fairford, προκειμένου να εξαλείψουν μια ενδεχόμενη επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μια επίθεση που θα μπορούσε να στραφεί και κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και άλλων φιλικών χωρών. Θα είμαστε πάντοτε έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να πολεμήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυροί απέναντι στη “woke” κουλτούρα και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν», πρόσθεσε.

Η βρετανική απροθυμία φέρεται να αποτελεί τον βασικό λόγο της αιφνίδιας υπαναχώρησης του Τραμπ από συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ηνωμένο Βασίλειο να εκχωρήσει τον έλεγχο των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην επίλυση μακροχρόνιων αποικιακών εντάσεων σχετικά με τον έλεγχο των νησιών, επιτρέποντας ωστόσο στη Βρετανία να διατηρήσει τον έλεγχο του Diego Garcia και της στρατηγικής σημασίας αεροπορικής βάσης μέσω 99ετούς μίσθωσης.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη βάση Diego Garcia ως ένα από τα πλέον απομακρυσμένα προκεχωρημένα φυλάκιά τους για βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα τη σύνθετη συμφωνία ως την «καλύτερη» δυνατή εκδοχή για τον Στάρμερ, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τη στηρίζει την Τρίτη. Ωστόσο, απέσυρε την υποστήριξή του την Τετάρτη, μετά τη συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

«Η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυρή και διαχρονική, αλλά ο πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω αξιώσεων από οντότητες που δεν ήταν ποτέ γνωστές. Κατά τη γνώμη μας, είναι ανυπόστατες», έγραψε.

«Ο πρωθυπουργός Στάρμερ δεν πρέπει να χάσει τον έλεγχο του Diego Garcia, για κανέναν λόγο, μέσω μιας επισφαλούς, στην καλύτερη περίπτωση, 100ετούς μίσθωσης. Αυτή η γη δεν πρέπει να αφαιρεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και, εάν αυτό επιτραπεί, θα αποτελέσει κηλίδα για τον μεγάλο μας σύμμαχο», πρόσθεσε.

Παραμένει ασαφές εάν ο Στάρμερ, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος αντιμετωπίζει ιστορικά χαμηλά ποσοστά αποδοχής, θα καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη στο Κοινοβούλιο για την έγκριση της συμφωνίας για τα Νησιά Τσάγκος χωρίς την υποστήριξη του Τραμπ.

Το Αρχιπέλαγος των Τσάγκος αποτελείται από περίπου 60 νησιά, περίπου 1.500 μίλια νότια της Ινδίας, θέση που προσδίδει στη βάση του Diego Garcia στρατηγικό πλεονέκτημα λόγω της εγγύτητάς της στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται υπό βρετανική κυριαρχία από το 1814, με το Ηνωμένο Βασίλειο να επιδιώκει την επιστροφή των νησιών στους αυτόχθονες κατοίκους τους.

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα

Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με την 10ήμερη προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να μετράει αντίστροφα και παράλληλα να συνεχίζεται και η συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών κοντά στο Ιράν.

Σύμφωνα με παρατηρητές, τρία από τα στρατηγικά αεροσκάφη βαρέως τύπου C-5M «Super Galaxy» της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα στον αέρα, πετώντας από την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή, ενώ ένα τέταρτο αεροσκάφος ετοιμάζεται να διασχίσει τον Ατλαντικό.

Wow, three of the U.S. Air Force’s C-5M “Super Galaxy” Strategic Heavy-Lift Aircraft are currently airborne at the same time across Europe heading to the Middle East, all while a fourth prepares to cross the Atlantic. pic.twitter.com/0arxP0JhHs — OSINTdefender (@sentdefender) February 20, 2026

Το C-5M Super Galaxy είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό μεταφορικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF), σχεδιασμένο από την Lockheed Martin για μεταφορά τεράστιου φορτίου (oversized cargo) σε διηπειρωτικές αποστάσεις. Διαθέτει τέσσερις κινητήρες General Electric CF6-80C2-L1F, προσφέροντας 22% μεγαλύτερη ώση, 30% μικρότερη διαδρομή απογείωσης και 58% ταχύτερο ρυθμό ανόδου.



Κύρια Χαρακτηριστικά & Ικανότητες:

Ικανότητα Μεταφοράς: Μπορεί να μεταφέρει έως και έξι τεθωρακισμένα οχήματα (MRAP) ή πέντε ελικόπτερα, με μέγιστο βάρος φορτίου που ξεπερνά τα 127.000

kg.

Σχεδιασμός: Διαθέτει ράμπες φόρτωσης/εκφόρτωσης τόσο στη μύτη όσο και στην ουρά, επιτρέποντας την ταυτόχρονη φόρτωση, μειώνοντας τους χρόνους, με 28 τροχούς.

Εμβέλεια: Παρέχει απεριόριστη εμβέλεια μέσω εναέριου ανεφοδιασμού (unrefueled range ~5.524 statute miles με 120.000 lbs φορτίο).

Εκσυγχρονισμός: Το πρόγραμμα RERP (Reliability Enhancement and Re-engining Program) αναβάθμισε τα παλαιότερα C-5A/B/C σε C-5M, βελτιώνοντας την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τη συντηρησιμότητα, με σκοπό τη λειτουργία έως και μετά το 2040.

Το C-5M αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των στρατηγικών αερομεταφορών των ΗΠΑ, ικανό να προσγειώνεται σε σχετικά μικρούς διαδρόμους παρά το μέγεθός του.

??? BREAKING: The U.S. Air Force is running a 24-hour airbridge into the Middle East. Tankers, air defense, fighters.pic.twitter.com/lpTjoLd5Nd — Jackson Hinkle ?? (@jacksonhinklle) February 20, 2026

O ρόλος της Σούδας

Την ίδια στιγμή στην Σούδα θα σταθμεύσει το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN-78) από τις 22 έως 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλανοφόρο στη συνέχεια, αφού αποπλεύσει από τη Σούδα, θα χρειαστεί περίπου μία μέρα για να βρεθεί στο Ισραήλ και να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ.

Πόσα αεροσκάφη μπορεί να μεταφέρει το Gerald R. Ford

Το USS Gerald R. Ford μπορεί να μεταφέρει 75 αεροσκάφη σε διάφορες διαμορφώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη για αποστολές αεροπορικής υπεροχής και κρούσης, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης εξοπλισμένα με ραντάρ, ελικόπτερα για αντιυποβρυχιακό πόλεμο και logistics, και, όλο και περισσότερο, drones για επιτήρηση.

Αυτό το ιπτάμενο οπλοστάσιο επιτρέπει στους Αμερικανούς διοικητές να εκτελούν εντατικές αποστολές, στέλνοντας αεροσκάφη στον αέρα επανειλημμένα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ο σχεδιασμός του αεροπλανοφόρου στοχεύει στην υποστήριξη περισσότερων απογειώσεων και προσγειώσεων ανά ημέρα σε σύγκριση με τα παλαιότερα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, χάρη στις νέες τεχνολογίες.

WSJ: Ο Τραμπ μπορεί να ξεκινήσει με περιορισμένα πλήγματα στο Ιράν

Αναφορικά με τα πιθανά αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν μια σειρά από δημοσιεύματα δίνουν στίγμα.. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο προληπτικών, περιορισμένων επιθέσεων κατά του Ιράν για να αναγκάσει την Τεχεράνη να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις του στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας. Αυτό ανέφερε η Wall Street Journal.

Διευκρινίζεται ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί μια επίθεση πλήρους κλίμακας που θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική απάντηση από το Ιράν. Σύμφωνα με πηγές, τα πρώτα πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εντός ημερών, εάν ο Τραμπ τα εγκρίνει. Οι στόχοι θα είναι αρκετές στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Εάν το Ιράν συνεχίσει να απορρίπτει το αίτημα του Τραμπ να εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, οι ΗΠΑ αναμένεται να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία ώστε να συμπεριλάβει στόχους που συνδέονται με το καθεστώς του αγιατολάχ. Ο Τραμπ θα μπορούσε να ξεκινήσει με περιορισμένα πλήγματα και στη συνέχεια να τα κλιμακώσει σταδιακά μέχρι το καθεστώς είτε να συμφωνήσει να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα είτε να ανατραπεί, ανέφεραν οι πηγές.

Επίσης οι Financial Times αναφέρουν υψηλή πιθανότητα μιας αμερικανικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. Η κλίμακα και η ταχύτητα της στρατιωτικής συσσώρευσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν αυξημένη πιθανότητα μιας επιχείρησης κατά του Ιράν, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου και ειδικούς εθνικής ασφάλειας.

Πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση θυμίζει τις προετοιμασίες για την εισβολή στο Ιράκ το 2003 και ξεπερνά την πρόσφατη ανάπτυξη δυνάμεων στην Καραϊβική πριν από την επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Την προηγούμενη μέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πολύ άσχημα πράγματα» θα μπορούσαν να συμβούν εάν η Τεχεράνη αποσυρθεί από τη συμφωνία.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι συγκεντρωμένες δυνάμεις είναι αρκετές για να διεξάγουν μια αεροπορική εκστρατεία πολλών εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία κινεζικών και ρωσικών ναυτικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ κοντά στο Ιράν δεν θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο σε μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης. Αυτήν την άποψη εξέφρασε η αμερικανική έκδοση The War Zone (TWZ), σχολιάζοντας τις επερχόμενες κοινές ασκήσεις "Security Belt".

Είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι η Βρετανία δεν επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές της βάσεις για να χτυπήσουν το Ιράν.

Το Ιράν προειδοποίησε τον Γκουτέρες για τις απρόβλεπτες συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Στον αντίποδα το Ιράν προειδοποίησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία των αντιπάλων της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Αυτό αναφέρεται σε επίσημη επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.

«Σε περίπτωση επίθεσης, όλες οι βάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους στο πλαίσιο των αμυντικών ενεργειών του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν την πλήρη και άμεση ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες συνέπειες», αναφέρει η επιστολή.

Η επιστολή διευκρίνιζε επίσης ότι η ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σηματοδοτεί μια πραγματική απειλή «στρατιωτικής επιθετικότητας». Η Τεχεράνη πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί πόλεμο, αλλά θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση.

????Iran in a letter to UN Secretary General: "If attacked, all bases, facilities, and assets of the hostile force in the region would constitute legitimate targets in the context of Iran’s defensive response. The United States would bear full and direct responsibility for any… pic.twitter.com/Wnj76fkDOz — Barak Ravid (@BarakRavid) February 19, 2026

