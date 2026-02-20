Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα

Snapshot Τρία αμερικανικά στρατηγικά αεροσκάφη C

5M «Super Galaxy» πετούν ταυτόχρονα από την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή, με ένα τέταρτο να ετοιμάζεται να διασχίσει τον Ατλαντικό.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford θα σταθμεύσει στη Σούδα και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το Ισραήλ

Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει περιορισμένες προληπτικές επιθέσεις κατά του Ιράν για να πιέσει την Τεχεράνη να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της πυρηνικής συμφωνίας.

Η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με δυνατότητα εκστρατείας πολλών εβδομάδων. Snapshot powered by AI

Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με την 10ήμερη προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να μετράει αντίστροφα και παράλληλα να συνεχίζεται και η συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών κοντά στο Ιράν.

Σύμφωνα με παρατηρητές, τρία από τα στρατηγικά αεροσκάφη βαρέως τύπου C-5M «Super Galaxy» της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα στον αέρα, πετώντας από την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή, ενώ ένα τέταρτο αεροσκάφος ετοιμάζεται να διασχίσει τον Ατλαντικό.

Το C-5M Super Galaxy είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό μεταφορικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF), σχεδιασμένο από την Lockheed Martin για μεταφορά τεράστιου φορτίου (oversized cargo) σε διηπειρωτικές αποστάσεις. Διαθέτει τέσσερις κινητήρες General Electric CF6-80C2-L1F, προσφέροντας 22% μεγαλύτερη ώση, 30% μικρότερη διαδρομή απογείωσης και 58% ταχύτερο ρυθμό ανόδου.



Κύρια Χαρακτηριστικά & Ικανότητες:

Ικανότητα Μεταφοράς: Μπορεί να μεταφέρει έως και έξι τεθωρακισμένα οχήματα (MRAP) ή πέντε ελικόπτερα, με μέγιστο βάρος φορτίου που ξεπερνά τα 127.000

kg.

Σχεδιασμός: Διαθέτει ράμπες φόρτωσης/εκφόρτωσης τόσο στη μύτη όσο και στην ουρά, επιτρέποντας την ταυτόχρονη φόρτωση, μειώνοντας τους χρόνους, με 28 τροχούς.

Εμβέλεια: Παρέχει απεριόριστη εμβέλεια μέσω εναέριου ανεφοδιασμού (unrefueled range ~5.524 statute miles με 120.000 lbs φορτίο).

Εκσυγχρονισμός: Το πρόγραμμα RERP (Reliability Enhancement and Re-engining Program) αναβάθμισε τα παλαιότερα C-5A/B/C σε C-5M, βελτιώνοντας την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τη συντηρησιμότητα, με σκοπό τη λειτουργία έως και μετά το 2040.

Το C-5M αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των στρατηγικών αερομεταφορών των ΗΠΑ, ικανό να προσγειώνεται σε σχετικά μικρούς διαδρόμους παρά το μέγεθός του.

O ρόλος της Σούδας

Την ίδια στιγμή στην Σούδα θα σταθμεύσει το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN-78) από τις 22 έως 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλανοφόρο στη συνέχεια, αφού αποπλεύσει από τη Σούδα, θα χρειαστεί περίπου μία μέρα για να βρεθεί στο Ισραήλ και να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ.

Πόσα αεροσκάφη μπορεί να μεταφέρει το Gerald R. Ford

Το USS Gerald R. Ford μπορεί να μεταφέρει 75 αεροσκάφη σε διάφορες διαμορφώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη για αποστολές αεροπορικής υπεροχής και κρούσης, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης εξοπλισμένα με ραντάρ, ελικόπτερα για αντιυποβρυχιακό πόλεμο και logistics, και, όλο και περισσότερο, drones για επιτήρηση.

Αυτό το ιπτάμενο οπλοστάσιο επιτρέπει στους Αμερικανούς διοικητές να εκτελούν εντατικές αποστολές, στέλνοντας αεροσκάφη στον αέρα επανειλημμένα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ο σχεδιασμός του αεροπλανοφόρου στοχεύει στην υποστήριξη περισσότερων απογειώσεων και προσγειώσεων ανά ημέρα σε σύγκριση με τα παλαιότερα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, χάρη στις νέες τεχνολογίες.

WSJ: Ο Τραμπ μπορεί να ξεκινήσει με περιορισμένα πλήγματα στο Ιράν

Αναφορικά με τα πιθανά αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν μια σειρά από δημοσιεύματα δίνουν στίγμα.. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο προληπτικών, περιορισμένων επιθέσεων κατά του Ιράν για να αναγκάσει την Τεχεράνη να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις του στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας. Αυτό ανέφερε η Wall Street Journal.

Διευκρινίζεται ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί μια επίθεση πλήρους κλίμακας που θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική απάντηση από το Ιράν. Σύμφωνα με πηγές, τα πρώτα πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εντός ημερών, εάν ο Τραμπ τα εγκρίνει. Οι στόχοι θα είναι αρκετές στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Εάν το Ιράν συνεχίσει να απορρίπτει το αίτημα του Τραμπ να εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, οι ΗΠΑ αναμένεται να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία ώστε να συμπεριλάβει στόχους που συνδέονται με το καθεστώς του αγιατολάχ. Ο Τραμπ θα μπορούσε να ξεκινήσει με περιορισμένα πλήγματα και στη συνέχεια να τα κλιμακώσει σταδιακά μέχρι το καθεστώς είτε να συμφωνήσει να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα είτε να ανατραπεί, ανέφεραν οι πηγές.

Επίσης οι Financial Times αναφέρουν υψηλή πιθανότητα μιας αμερικανικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. Η κλίμακα και η ταχύτητα της στρατιωτικής συσσώρευσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν αυξημένη πιθανότητα μιας επιχείρησης κατά του Ιράν, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου και ειδικούς εθνικής ασφάλειας.

Πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση θυμίζει τις προετοιμασίες για την εισβολή στο Ιράκ το 2003 και ξεπερνά την πρόσφατη ανάπτυξη δυνάμεων στην Καραϊβική πριν από την επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Την προηγούμενη μέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πολύ άσχημα πράγματα» θα μπορούσαν να συμβούν εάν η Τεχεράνη αποσυρθεί από τη συμφωνία.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι συγκεντρωμένες δυνάμεις είναι αρκετές για να διεξάγουν μια αεροπορική εκστρατεία πολλών εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία κινεζικών και ρωσικών ναυτικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ κοντά στο Ιράν δεν θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο σε μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης. Αυτήν την άποψη εξέφρασε η αμερικανική έκδοση The War Zone (TWZ), σχολιάζοντας τις επερχόμενες κοινές ασκήσεις "Security Belt".

Είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι η Βρετανία δεν επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές της βάσεις για να χτυπήσουν το Ιράν.

Το Ιράν προειδοποίησε τον Γκουτέρες για τις απρόβλεπτες συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Στον αντίποδα το Ιράν προειδοποίησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία των αντιπάλων της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Αυτό αναφέρεται σε επίσημη επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.

«Σε περίπτωση επίθεσης, όλες οι βάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους στο πλαίσιο των αμυντικών ενεργειών του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν την πλήρη και άμεση ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες συνέπειες», αναφέρει η επιστολή.

Η επιστολή διευκρίνιζε επίσης ότι η ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σηματοδοτεί μια πραγματική απειλή «στρατιωτικής επιθετικότητας». Η Τεχεράνη πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί πόλεμο, αλλά θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση.

