Ιράν: Αυτούς τους στόχους θα χτυπήσουν ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι «πόλεις των πυραύλων», η αεράμυνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι η απειλή στρατιωτικής πίεσης θα μπορούσε να αναγκάσει το Ιράν να αλλάξει την προκλητική του στάση στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εάν αυτή η προσπάθεια όμως αποτύχει, τα επιχειρησιακά σχέδια για πλήγματα μεγάλης κλίμακας είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ήδη έτοιμα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Ynet, o Τραμπ πιθανότατα αντιλαμβάνεται ότι η ανατροπή του ιρανικού συστήματος διακυβέρνησης μόνο μέσω αεροπορικών επιδρομών δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Ωστόσο, μια σημαντική αποδυνάμωση του καθεστώτος θα μπορούσε ενδεχομένως να αναζωπυρώσει τις εγχώριες διαμαρτυρίες. Ένα πλήγμα δεν θα έφερνε απαραίτητα την Τεχεράνη πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ευνοϊκότερους όρους, αλλά αυτός παραμένει ένας από τους στόχους της Ουάσιγκτον.

Oι εγκαταστάσεις στο Φόρντο ήταν υπέργειες πριν από το 2005 Guardian

Συντονισμός ΗΠΑ-Ισραήλ και το «μάθημα» του πολέμου των 12 ημερών

Με δεδομένο ότι μια επίθεση θεωρείται πλέον πιθανή, η προσοχή στρέφεται στους πιθανούς στόχους. Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι βρίσκονται σε στενό συντονισμό. Αντλώντας διδάγματα από τον «Πόλεμο των 12 Ημερών» τον περασμένο Ιούνιο - έναν σύντομο αλλά έντονο γύρο απευθείας εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν - ανώτεροι αξιωματικοί και από τις δύο χώρες φέρεται να πέρασαν εβδομάδες εξετάζοντας μαζί χάρτες, αεροφωτογραφίες και εκτιμήσεις πληροφοριών.

Οι δημόσιες διαρροές που υποδηλώνουν διαφωνίες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι η Ουάσιγκτον αντιτάχθηκε σε ένα πλήγμα, αποσκοπούσαν εν μέρει στο να προκαλέσουν σύγχυση στο Ιράν και λειτούργησαν ως στρατηγική παραπλάνηση, σύμφωνα τουλάχιστον με το ισραηλινό μέσο. Εάν ο συντονισμός είναι σε ισχύ, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πιθανότατα μοιράσει τις αρμοδιότητες για το ποιους στόχους θα πλήξει ο καθένας.

Αεροσκάφη F-35A Lightning II Joint Strike Fighters της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ από την 58η Μοίρα Μαχητικών, 33η Πτέρυγα Μαχητικών, Eglin AFB, Φλόριντα, εκτελούν αποστολή εναέριου ανεφοδιασμού με ένα KC-135 Stratotanker από την 336η Μοίρα Εναέριου Ανεφοδιασμού από το March ARB, Καλιφόρνια, στις 14 Μαΐου 2013, ανοικτά των ακτών της Βορειοδυτικής Φλόριντα. Η 33η Πτέρυγα Μαχητικών είναι μια κοινή πτέρυγα εκπαίδευσης πτήσεων και συντήρησης που εκπαιδεύει χειριστές και συντηρητές του F-35 Lightning II της Πολεμικής Αεροπορίας, του Ναυτικού, του Πολεμικού Ναυτικού και διεθνών εταίρων. US NAVY

Πρώτος στόχος: Η τύφλωση της ιρανικής αεράμυνας

Ο πρώτος και πιο επείγων στόχος θα είναι η εξουδετέρωση των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν, ώστε να εδραιωθεί αεροπορική υπεροχή για τα ισραηλινά και κυρίως τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Το Ιράν προσπάθησε να ανασυγκροτήσει την αεράμυνά του μετά τις σημαντικές ζημιές που υπέστη από ισραηλινά πλήγματα πέρυσι, τα οποία δημιούργησαν έναν «ασφαλέστερο εναέριο διάδρομο» για τα μαχητικά της IAF πάνω από το ιρανικό έδαφος. Για να ενισχυθεί, η Τεχεράνη θα χρειαζόταν τα προηγμένα ρωσικά συστήματα S-400, όμως η Μόσχα είναι απίθανο να τα έχει προμηθεύσει λόγω των δικών της αναγκών στον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν επίσης αναφορές για κινεζική βοήθεια, αν και η έκτασή της παραμένει ασαφής.

Άσκηση με πραγματικά πυρά των Φρουρών της Επανάστασης ΑΡ

«Ό,τι πετάει, θα καταστρέφεται»

Ένας άλλος κρίσιμος στόχος είναι το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος:

Για το Ισραήλ: Προτεραιότητα είναι οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που απειλούν άμεσα την επικράτειά του.

Για τις ΗΠΑ: Η εστίαση θα είναι σε πυραύλους μέσου και μικρού βεληνεκούς που μπορούν να πλήξουν αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο και περιφερειακούς συμμάχους.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να διαλύσουν τον στόλο των drones του Ιράν. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να απογειωθεί θα καταστραφεί. Επίσης, στο στόχαστρο μπαίνει το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), η εξουδετέρωση του οποίου είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Το δίλημμα της ανατροπής του καθεστώτος και ο Χαμενεΐ

Ο Δρ. Raz Zimmt, διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, εμφανίζεται επιφυλακτικός: «Η αλλαγή καθεστώτος είναι υπερβολικά αισιόδοξος στόχος. Οι Αμερικανοί μπορεί να στοχεύσουν στην αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Δεν βλέπω πώς μπορείς να το πετύχεις αυτό αν δεν εξοντώσεις τον Ανώτατο Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ».

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ιράν, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 Planet Labs PBC

Σύμφωνα με τον Zimmt, που μιλά στο ισραηλινό μέσο ynet ακόμα και αν πληγούν τα αρχηγεία των IRGC και της πολιτοφυλακής Basij (που καταστέλλει τις εγχώριες εξεγέρσεις), η επιτυχία εξαρτάται από το αν ο κόσμος θα βγει στους δρόμους. Ωστόσο, πολλοί Ιρανοί είναι τραυματισμένοι από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και δύσκολα θα ρισκάρουν ξανά τη ζωή τους αν δεν δουν το καθεστώς να κλονίζεται πραγματικά.

Πυρηνικές εγκαταστάσεις και υπόγειες «πυραυλικές πόλεις»

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι αν θα πληγούν οι πυρηνικές υποδομές. Ο Zimmt σημειώνει ότι οι κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στη Νατάνζ και το Φορντό δεν είναι επί του παρόντος λειτουργικές, ενώ το Ιράν έχει ενισχύσει την προστασία τους.

Εκτόξευση πυραύλων από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν Φρουροί της Επανάστασης

Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον νότια της Νατάνζ υπάρχει μια νέα υπόγεια εγκατάσταση, βαθύτερη από το Φορντό, για την οποία είναι αβέβαιο αν υπάρχουν τα μέσα για να πληγεί αποτελεσματικά.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν «βαθιά ζημιά» στις υπόγειες πόλεις πυραύλων αλλά και στα δίκτυα τούνελ όπου αποθηκεύονται και εκτοξεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι.

