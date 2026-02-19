Νετανιάχου: Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπίσει απάντηση που «δεν μπορεί να φανταστεί»

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης το Ιράν με μαζική απάντηση αν επιτεθεί στο Ισραήλ. Η προειδοποίηση Νετανιάχου ήλθε μετά τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

«Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή.

מרגש בכל פעם מחדש להגיע לטקס סיום קורס קצינים בבה״ד 1.



אין על דור העתיד שלנו. אין על המפקדים הבאים של צה״ל.



גאה בכם. ?? pic.twitter.com/gGyes4DxHW — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 19, 2026

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το "Συμβούλιο Ειρήνης" πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του στην Ουάσινγκτον.

«Έχουμε συμφωνήσει με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει καμία ανασυγκρότηση της Γάζας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

