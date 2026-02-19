«Τρίπλα» Ρωσίας για Ιράν: Έτοιμη να δεχθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του σε περίπτωση συμφωνίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν (αριστερά) και ο γενικός διευθυντής της κρατικής εταιρείας ατομικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, παρευρίσκονται σε συνάντηση με στελέχη της πυρηνικής βιομηχανίας στο Ρωσικό Ομοσπονδιακό Πυρηνικό Κέντρο - Πανρωσικό Επιστημονικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Πειραματικής Φυσικής (RFNC-VNIIEF), στο Σαρόφ, στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Η Μόσχα δηλώνει επίσημα την ετοιμότητά της να υποδεχθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, εφόσον επιτευχθούν οι απαραίτητες διεθνείς συμφωνίες. Η σχετική ανακοίνωση προήλθε από τη Rosatom, την κρατική ατομική υπηρεσία της Ρωσίας, σηματοδοτώντας μια πιθανή διέξοδο στο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, η μεταφορά του υλικού σε ρωσικό έδαφος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας, περιορίζοντας τα αποθέματα που διατηρεί το ισλαμικό καθεστώς.

Russia is ready to accept enriched uranium from Iran if agreements are reached



This was officially announced by Russia’s state atomic agency, Rosatom.



Earlier, Russian media reported that during the U.S. talks with the Islamic regime in Iran, they had considered the option of… pic.twitter.com/l8UaLHBJmV — Visegrád 24 (@visegrad24) February 19, 2026

Η πρόταση αυτή έρχεται σε συνέχεια πληροφοριών που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η επιλογή της αποστολής του υλικού στη Ρωσία είχε εξεταστεί κατά τη διάρκεια επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, δεν κατέστη εφικτή η επίτευξη οριστικής συμφωνίας, καθώς οι λεπτομέρειες του ελέγχου και των εγγυήσεων παραμένουν αγκάθι στις συνομιλίες.



Παρά όμως το «ρωσικό άνοιγμα» η ιρανική πλευρά διατηρεί τη σκληρή της γραμμή. Ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το κυριαρχικό της δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του ζητήματος, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει την τεχνογνωσία και τις υποδομές της, την ώρα που η διεθνής κοινότητα πιέζει για αυστηρότερους περιορισμούς προκειμένου να αποτραπεί η στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

