Ζευγάρι Βρετανών καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη στο Ιράν για κατασκοπεία

Το ταξίδι τους σε όλο τον κόσμο με μοτοσυκλέτα μετατράπηκε σε εφιάλτη στο Ιράν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα ζευγάρι Βρετανών που κρατείται στο Ιράν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών για «κατασκοπεία», σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε «εντελώς αδικαιολόγητη» από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Λίντσεϊ και ο Κρεγκ Φόρμαν από το Ανατολικό Σάσεξ συνελήφθησαν με την κατηγορία της κατασκοπείας τον Ιανουάριο του 2025 ενώ ταξίδευαν με μοτοσικλέτα κάνοντας τον γύρο του κόσμου.

Το ζευγάρι, κρατείται στη φυλακή Evin της Τεχεράνης και αρνείται τους ισχυρισμούς.

Ο Τζο Μπένετ, γιος της Λίντσεϊ Φόρμαν, είπε στο ITV News ότι είχαν ενημερωθεί για την ποινή την περασμένη εβδομάδα και η οικογένειά του ήταν «βαθιά ανήσυχη» για την ευημερία του ζευγαριού και την «έλλειψη διαφάνειας» στη δικαστική τους διαδικασία.

«Οι γονείς μου έχουν πλέον καταδικαστεί σε 10 χρόνια μετά από μια δίκη που διήρκεσε μόλις τρεις ώρες και στην οποία δεν τους επετράπη να παρουσιάσουν υπεράσπιση.

«Αρνούνται σταθερά τους ισχυρισμούς. Δεν έχουμε δει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει την κατηγορία της κατασκοπείας».

Ο Μπένετ απηύθυνε έκκληση προς τη βρετανική κυβέρνηση να ενεργήσει για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Πριν από την καταδίκη του, ο Κρεγκ Φόρμαν είπε ότι είχε ένα μονολεκτικό μήνυμα για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας μέσω του ITV News: «Μια λέξη θα ήταν βοήθεια. Τελεία. Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε εδώ για 13 μήνες, όντας όμηροι το 2026. Σε ποια εποχή (συμβαίνει) αυτό; Πότε τελειώνει αυτό;»

Περιέγραψε ότι κρατήθηκε σε ένα «κελί οκτώ ποδιών με μια τρύπα στο πάτωμα και έναν νεροχύτη» και περιέγραψε τα αποτελέσματα 57 ημερών στην απομόνωση, λέγοντας: «Συναισθηματικά και σωματικά, με έκανε κομμάτια».

Η Λίντσεϊ, μιλώντας στο BBC το πρωί πριν από την καταδίκη της, είπε ότι ήρθε στη χώρα με μια «παγκόσμια πρωτοβουλία για να επικεντρωθεί στο καλό».

Το ζευγάρι πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στην Τεχεράνη τις επόμενες ημέρες.

Ο Κρεγκ Φόρμαν είπε ότι οι σπάνιες συναντήσεις με τη σύζυγό του είναι αυτές που τον συντηρούν.

«Ξέρω ότι η φυλακή της είναι μόλις 70 μέτρα μακριά και τη βλέπω μία φορά το μήνα», είπε.

«Για μένα και για τη Λίντσεϊ, το να βλέπουμε ο ένας τον άλλον είναι το μόνο πράγμα που μας κρατά αυτή τη στιγμή. Αγαπώ πολύ τη γυναίκα μου. Είναι η αγάπη της ζωής μου».

